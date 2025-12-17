Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

Швидкість роботи мікробіалітів систем перевершує показники більшості природних екосистем.

Вчені зробили важливе відкриття

Мікробіаліти надзвичайно активні в поглинанні вуглекислого газу

Мікробіаліти можуть збільшуватися у висоту на п'ять сантиметрів на рік

Біля берегів Південної Африки вчені виявили рідкісні природні утворення, які виявилися значно більш значущими, ніж передбачалося раніше. Йдеться про мікробіаліти - незвичайні структури, які тривалий час вважалися майже зниклою спадщиною стародавньої Землі.

Нові дані показали: ці утворення не тільки живі, а й надзвичайно активні в поглинанні вуглекислого газу, причому роблять це з вражаючою ефективністю, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Там описані мікробіаліти як складні співтовариства мікроорганізмів, здатні перетворювати розчинені мінерали на міцні карбонатні породи. За принципом формування вони нагадують рифи, проте їхніми "архітекторами" є не тварини, а бактерії та інші мікроскопічні форми життя. Подібні структури вважаються одними з найдавніших слідів життя на планеті.

Команда вчених під керівництвом морського біогеохіміка Рейчел Сіплер встановила, що швидкість роботи цих мікробних систем перевершує показники більшості природних екосистем. Мікробіаліти можуть збільшуватися у висоту приблизно на п'ять сантиметрів на рік, одночасно зв'язуючи значні обсяги вуглецю.

Розрахунки показали, що всього один квадратний метр таких утворень здатний щорічно поглинати від 9 до 16 кілограмів вуглекислого газу. За ефективністю ділянку мікробіалітів площею з тенісний корт можна порівняти з лісовим масивом площею понад один гектар.

Особливе здивування викликало те, що процес поглинання вуглецю не припиняється вночі. Всупереч колишнім уявленням про залежність цих організмів від сонячного світла, виявилося, що в темний час доби вони переходять на альтернативні метаболічні механізми, схожі з тими, що використовують мешканці глибин океану.

Головна відмінність мікробіалітів від лісів і боліт полягає в способі зберігання вуглецю. Замість тимчасового накопичення в органічній речовині вони "запечатують" його в мінеральній формі, створюючи вкрай стійкі відкладення. Завдяки цьому мікробіаліти розглядаються як один із найнадійніших природних механізмів довгострокового зв'язування вуглецю.

Важливе відкриття вчених: що потрібно знати

журнал Nature Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень.

