Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

Олексій Тесля
17 грудня 2025, 02:53
Швидкість роботи мікробіалітів систем перевершує показники більшості природних екосистем.
науковці
Вчені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Ви дізнаєтеся:

  • Мікробіаліти надзвичайно активні в поглинанні вуглекислого газу
  • Мікробіаліти можуть збільшуватися у висоту на п'ять сантиметрів на рік

Біля берегів Південної Африки вчені виявили рідкісні природні утворення, які виявилися значно більш значущими, ніж передбачалося раніше. Йдеться про мікробіаліти - незвичайні структури, які тривалий час вважалися майже зниклою спадщиною стародавньої Землі.

Нові дані показали: ці утворення не тільки живі, а й надзвичайно активні в поглинанні вуглекислого газу, причому роблять це з вражаючою ефективністю, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Там описані мікробіаліти як складні співтовариства мікроорганізмів, здатні перетворювати розчинені мінерали на міцні карбонатні породи. За принципом формування вони нагадують рифи, проте їхніми "архітекторами" є не тварини, а бактерії та інші мікроскопічні форми життя. Подібні структури вважаються одними з найдавніших слідів життя на планеті.

Команда вчених під керівництвом морського біогеохіміка Рейчел Сіплер встановила, що швидкість роботи цих мікробних систем перевершує показники більшості природних екосистем. Мікробіаліти можуть збільшуватися у висоту приблизно на п'ять сантиметрів на рік, одночасно зв'язуючи значні обсяги вуглецю.

Розрахунки показали, що всього один квадратний метр таких утворень здатний щорічно поглинати від 9 до 16 кілограмів вуглекислого газу. За ефективністю ділянку мікробіалітів площею з тенісний корт можна порівняти з лісовим масивом площею понад один гектар.

Особливе здивування викликало те, що процес поглинання вуглецю не припиняється вночі. Всупереч колишнім уявленням про залежність цих організмів від сонячного світла, виявилося, що в темний час доби вони переходять на альтернативні метаболічні механізми, схожі з тими, що використовують мешканці глибин океану.

Головна відмінність мікробіалітів від лісів і боліт полягає в способі зберігання вуглецю. Замість тимчасового накопичення в органічній речовині вони "запечатують" його в мінеральній формі, створюючи вкрай стійкі відкладення. Завдяки цьому мікробіаліти розглядаються як один із найнадійніших природних механізмів довгострокового зв'язування вуглецю.

Важливе відкриття вчених: що потрібно знати

Учені розробили нові комп'ютерні моделі, що показують лякаючий сценарій поведінки людей у разі повного краху цивілізації. Результати досліджень свідчать, що в критичні моменти можуть проявлятися найпохмуріші сторони людської природи. Автори роботи підкреслюють: розуміння неминучого кінця руйнує почуття відповідальності - якщо майбутнього не передбачається, зникає і страх перед наслідками.

Раніше повідомлялося про "провісника" кінця світу. У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше Главред писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, які вважають Франциска останнім Папою.

Nature

Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень, повідомляє Вікіпедія.

наука
16:06

Їх можна впевнено переводити на газ: рейтинг надійних та "вічних" німецьких авто

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

