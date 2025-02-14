"РФ - не головна загроза": віцепрезидент США здивував заявами в Мюнхені

Джей Ді Венс звинуватив Європу у відступі від важливих цінностей.

https://glavred.net/politics/rf-ne-glavnaya-ugroza-vice-prezident-ssha-udivil-zayavleniyami-v-myunhene-10639589.html Посилання скопійоване

Віцепрезидент США виступив на Мюнхенській конференції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку гучних заяв під час виступу на Мюнхенській конференції. Він висловився про "загрозу зсередини" і додав, що РФ не є найбільшою загрозою. Відео з його заявами вже розлетілося в Мережі.

Венс звинувачує Європу в тому, що вона нібито відійшла від спільних цінностей. Він вважає, що Європа має відігравати більшу роль у питанні безпеки та захисту свого континенту.

"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не РФ, не Китай, не будь-який інший зовнішній актор. Мене хвилює загроза зсередини - відступ Європи від її важливих цінностей", - сказав він.

відео дня

Дивіться відео з виступом Джей Ді Венса:

Віцепрезидент США виступив на Мюнхенській конференції / фото: скріншот

Венс незадоволений тим, що ЄС підтримав скасування результатів виборів у Румунії, оскільки отримав відомості розвідки про те, що російська дезінформація нібито вплинула на вибори.

"Хочу запитати європейських друзів: ви вважаєте, що Росія неправильно чинить, поширюючи таку інформацію? Ми згодні, що це неправильно. Але якщо вашу демократію можна зруйнувати за кілька сотень тисяч доларів, на які купується реклама, то така демократія не дуже сильна", - сказав він.

Також він заявив, що готовий приїхати до Росії для того, щоб провести переговори щодо завершення війни в Україні.

Що каже ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз надав найбільше військової та фінансової допомоги Україні, "ніж будь-хто у світі". За її даними, її вартість становить 140 мільярдів доларів.

"Багато хто в Європі був спантеличений та шокований заявами американських топ посадовців цього тижня. Ми всі хочемо закінчення війни і справедливого миру і Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона також додала, що Європа працює над членством України в ЄС.

"Бо місце України – тут, в Європейському Союзі", — заявила вона.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред