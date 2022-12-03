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"З часом це станеться": Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас

3 грудня 2022, 16:11

Прес-секретар Путіна Пєсков повідомив про плани господаря Кремля часом приїхати на тимчасово окуповані території Донбасу.

Путін, Пєсков
Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін згодом приїде на Донбас − оскільки в Кремлі вважають донбаські території регіоном Росії. Про це повідомляє російський пропагандистський портал "РІА Новості" з посиланням на свіжу заяву путінського прессекретаря Дмитра Пєскова.

"З часом це станеться [Путін приїде на Донбас - Главред], звичайно, це ж регіон Російської Федерації", — сказав він.

До слова, в серпні тимчасово підконтрольні російським окупантам райони Донбасу відвідав скандальний російський політик − заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. І тоді він ніби інспектував ватажків підконтрольних Москві угруповань бойовиків "ЛНР" і "ДНР" − Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна відповідно.

Переговори про мир в Україні

Як повідомляв Главред, 1 грудня президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова - хазяїн Кремля повинен показати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні і вивести свої війська.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна. За його словами, в РФ не готові прийняти умови Вашингтона. Зокрема, Росія не планує забирати свої війська з території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про те, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б привести до стійкого миру, і зберігає максималістські цілі щодо війни.

Експерти припускають, що Путін, голова МЗС РФ Лавров і спікер Кремля Пєсков робили заяви, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

Інші новини:

Володимир Путін Дмитро Пєсков новини Донбасу війна Росії та України
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