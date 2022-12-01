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"Хіба не можна повернутися за стіл?": Макрон дорікнув Україні через відсутність переговорів з РФ

1 грудня 2022, 18:49

Макрон заявив, що Путін зробив велику помилку і тепер її потрібно виправити дипломатичним шляхом.

Зеленський, Макрон, Путін
Макрон дорікнув Україні через відсутність переговорів з РФ / Колаж фото Офіс президента, Reuters, сайт Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Україні необхідно сісти за стіл переговорів з Росією. Він додав, що російський диктатор Володимир Путін зробив величезну помилку і її потрібно виправити "дипломатично". Про це повідомляє ABC News.

"Я вважаю, що президент Путін зробив величезну помилку, почавши цю війну ... Путін керує, і він керує досить довго. Він знає своїх людей. Я вважаю, що він помилився. Хіба неможливо повернутися за стіл і про щось домовитися? Я думаю, що це ще можливо", - цинічно заявив Макрон.

Президент Франції вірить у те, що Путін буде "раціональним щодо припинення війни шляхом переговорів". Він додав, що мир між країнами має бути стійким.

"Хороший мир - це не мир, який буде нав'язаний українцям іншими", - додав Макрон.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "перемовини". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що наразі жодних перемовин Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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