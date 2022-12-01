УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним, але є умова

1 грудня 2022, 22:43

Байден опирався розмові з Путіним після того, як російський диктатор розпочав вторгнення в Україну в лютому.

Джо Байден
Байден готовий до переговорів з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля має показати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

Слова політика на прес-конференції після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном цитує Reuters.

Як пише видання, Байден опирався розмові з Путіним після того, як російський диктатор розпочав вторгнення в Україну в лютому, тоді як Макрон тримав канали зв’язку з Путіним відкритими.

"Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо він справді виявить інтерес до того, щоб покласти край війні. Але, схоже, він цього робити не збирається", - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу. Він наголосив, що не робитиме нічого, що зашкодить інтересам України.

Президент США підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".

"Цього навіть не можна допускати, щоб він зміг окупувати Україну. Путін прорахувався у всьому. Він думав, що його зустрічатиме російськомовне населення з відкритими обіймами. Він уявляв себе наступним Петром І. Питання у тому, як йому з цього всього виплутатися", - резюмував Байден.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ймовірність закінчення війни в Україні. При цьому він назвав головну умову, після виконання якої може бути закінчений конфлікт, розв'язаний РФ.

Фактично Байден поставив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну підкресливши, що тільки після виведення всіх військ РФ з України можна говорити про закінчення війни.

Раніше Главред повідомляв, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Путін Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:50

"Буча скрізь": у Зеленського розкрили моторошні плани РФ щодо окупації України

23:23

"Русский мир - це не тільки Росія": патріарх Кирило похвалив окупантів за вбивства українцівВідео

23:18

Європа повинна буде повернутись до довоєнного "мирного порядку" з РФ - ШольцВідео

23:18

Дружина Остапчука відверто відповіла на каверзне запитання про стосунки з колишніми

23:15

Грошова удача і везіння: астролог назвав 4 знаки зодіаку, яким неймовірно пощастить у грудніВідео

Реклама
22:43

Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним, але є умова

22:12

У Зеленського озвучили втрати України у війні з РосієюВідео

22:04

Небо буде під захистом: Швеція виділяє "зимовий пакет" допомоги для України

21:58

"Ми вже недалеко від Кремінної": ЗСУ серйозно просунулися вперед на Луганщині - ГайдайВідео

21:23

Їхав по молоко: окупанти безжально вбили 15-річного хлопчика на Сумщині

21:13

Окупанти тікають із Запоріжжя: РФ "евакуює" частину підрозділів та колаборантів - ГенштабВідео

20:58

Росія хоче оточити одне місто України: Арестович розкрив план КремляВідео

20:34

У мережі з'явився тизер скандального серіалу про принца Гаррі і Меган МарклВідео

20:32

Бабкін розповів, чи співатиме свої російськомовні хітиВідео

20:13

Група винищувачів МіГ-31 полетіла назад в РФ: можна видихнути?

20:10

Прикмети на 3 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб всю зиму гроші лилися рікоюВідео

19:58

"Я повинен співпрацювати з лідерами": Макрон збирається поговорити з ПутінимВідео

19:57

У квартирах буде "мороз": киянам можуть відключити опалення до весниВідео

19:34

РФ бомбить Україну з 40 аеродромів: у ЗСУ розповіли, коли припиняться обстрілиВідео

19:34

Обличчя Саші Грей використали для росспропаганди - акторка фільмів для дорослих відреагувала

Реклама
19:24

Лавров вперше зізнався, чому Росія "пішла війною" на УкраїнуВідео

19:20

Дайте ще більше "люлей" другій армії світуПогляд

18:59

Люди 2022 року за версією журналу People - серед переможців номінації опинилася українка

18:49

"Хіба не можна повернутися за стіл?": Макрон дорікнув Україні через відсутність переговорів з РФВідео

18:45

Тріскучі морози та сильні опади: 3 області України атакує штормВідео

18:28

Військовий оглядач пояснив, чому паузи між ракетними ударами РФ по Україні зростатимутьВідео

17:53

Всі романтичні пригоди не раніше 10-го числа: любовний гороскоп від Влада Росса на груденьВідео

17:53

200 метрів під землею: стало відомо, де саме розташовані бункери ПутінаВідео

17:51

Кожному потрібно зробити запас продуктів, води і теплих речей: Кличко попередив киянВідео

17:25

Зірка "Людини-павука" Том Холланд потайки заручився з колегою ЗендайєюВідео

17:24

Пригожин - "опущений": "кримінальні авторитети" можуть зірвати мобілізацію в РФ - СнєгирьовВідео

16:55

Вкрадений росіянами Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта СальдоВідео

16:43

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:40

"Знаю, кого чекаємо і це до сліз": Тарабарова поділилася новиною про вагітність

16:25

"Ніякого новорічного перемир'я не буде": астролог про те, що станеться на фронті в грудніВідео

16:18

"Винними будемо всі": Скабєєва закотила істерику, злякавшись перемоги УкраїниВідео

16:16

В Favbet заявили, що підтримують курс держави на легалізацію криптовалют реклама

15:46

Потап Підігрів чутки про розлучення з КаменськихВідео

15:44

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: скільки дітей мандрівнику передбачили карпатські мольфарки

15:40

В Україні вдарять морози: синоптик назвав терміни і найнижчі температуриВідео

Реклама
15:17

"Багато поранених": в Офісі президента озвучили справжні втрати України у війніВідео

15:07

У Білорусь терміново прибув рейс з російськими генералами і невідомий елітний борт - ЗМІВідео

15:06

РосЗМІ опублікували знімок сильно постарілої Ренати Литвинової

15:01

"Ми і Сталінград обстрілювали": Лавров цинічно пояснив, чому РФ обстрілює ХерсонВідео

14:51

Меган Маркл випадково засвітила фото підрослого сина

14:43

Буде не лише ракетний удар: в Міноборони назвали напрямок, де Росія планує наступВідео

14:35

Путін і Гітлер - сіамські близнюки, Росія недостойна перемовин і повинна розвалитися - Данілов

14:16

Анна Богдан без макіяжу засвітила, з ким відпочиває на Домінікані

14:14

"Влада вас попередить": Данілов зробив важливу заяву про наближення ракетних ударів РФВідео

14:11

В ЄС вирішили поставити стелю цін на російську нафту в 60 доларів - BloombergВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти