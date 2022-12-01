Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним, але є умова

Байден готовий до переговорів з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля має показати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

Слова політика на прес-конференції після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном цитує Reuters.

Як пише видання, Байден опирався розмові з Путіним після того, як російський диктатор розпочав вторгнення в Україну в лютому, тоді як Макрон тримав канали зв’язку з Путіним відкритими.

"Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо він справді виявить інтерес до того, щоб покласти край війні. Але, схоже, він цього робити не збирається", - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу. Він наголосив, що не робитиме нічого, що зашкодить інтересам України.

Президент США підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".

"Цього навіть не можна допускати, щоб він зміг окупувати Україну. Путін прорахувався у всьому. Він думав, що його зустрічатиме російськомовне населення з відкритими обіймами. Він уявляв себе наступним Петром І. Питання у тому, як йому з цього всього виплутатися", - резюмував Байден.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ймовірність закінчення війни в Україні. При цьому він назвав головну умову, після виконання якої може бути закінчений конфлікт, розв'язаний РФ.

Фактично Байден поставив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну підкресливши, що тільки після виведення всіх військ РФ з України можна говорити про закінчення війни.

Раніше Главред повідомляв, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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