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РФ програє війну, пропагандисти в паніці скиглять про провал і перемовини – Піонтковський

2 грудня 2022, 16:20

Російські пропагандисти постійно підтримували злочинне вторгнення РФ в Україну. Але зараз вони почали визнавати, що РФ програє.

Маргарита Симоньян, Захар Прилепин, Андрей Пионтковский
Піонтковський заявив, що пропагандисти в РФ у паніці через провали армії РФ/ УНІАН, скрін

Пропагандисти в РФ, які постійно підтримували повномасштабну війну Росії проти України і повідомляли лише про "перемоги" російської армії, тепер почали визнавати близький програш країни-агресорки. З їхніх уст почали сипатися заяви, які підтверджують поширення паніки в Росії.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом". Він зазначає, що дуже точно передає загальний настрій у лавах пропагандистів фраза Маргарити Симоньян про "катастрофу".

"Катастрофою вони вважають те, що вони опиняться на лаві підсудних. Вони влаштували катастрофу для Росії, а турбує їх лише власна доля. Я сказав би, що ці настрої зайшли дуже далеко", – каже Піонтковський.

Публіцист нагадав про кілька випадків неоднозначних заяв, які робили пропагандисти РФ останнім часом. Так, Захар Прилєпін нещодавно сперечався з Ольгою Скабєєвою, що удари по українських містах безглузді, і тому їх потрібно припинити. Він наголосив, що таким чином війни не виграються, натомість закликав наполягати на переговорах. Мовляв, за допомогою перемовин потрібно зупинити війну на кілька років, за які Росія підготується, збере людей та зброю і "довоює цю ситуацію".

Піонтковський наголосив, що Прилєпін уже чітко розуміє, що Росія цю війну вже програла.

"Пропагандисти розуміють, що Київ не здасться"

Інший пропагандист Олексій Наумов заявив, що чому це Росія думає, що Київ здасться. Він нагадав про приклад Ленінграду, який також не здався під час Другої світової війни, хоча там не було ні води, ні тепла, ні світла.

Піонтковський також розповів про зміну риторики депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна. Він під час виступу у програмі пропагандиста Володимира Соловйова сперечався у студії з телеведучим про те, як Росія повинна захищати окуповані території.

Соловйов на підвищених тонах доводив, що захоплені території після так званих "референдумів" уже нібито "увійшли до складу РФ". Тому, мовляв, Росія повинна їх захищати як свої території, навіть із застосуванням ядерної зброї. Затулін почав йому заперечувати, що ці території "недавно лише стали російськими", і що "потрібно розуміти ситуацію".

"Почалося все з ядерної зброї. Соловйов каже – ми ж зобов'язані захищати нашою доктриною нашу "власну територію" – Херсонська, Запорізька області. А як давно це стало нашою територією (запитав Затулін – ред.)? Поставив під питання святе – конституційні зміни. Все це дуже керовані люди – і Скабєєва, і Затулін, і Прилєпін, і Наумов. Просто різні вежі Кремля спускають різні методички", – пояснив Піонтковський.

Раніше повідомлялося, що колишній директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розмріявся, що росіяни захоплять Київ. При цьому він уже не приховує загарбницьких мотивів країни-агресорки Росії, і каже, що йдеться вже не про так зване "звільнення", а саме про захоплення.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти небоєздатні. Мобілізовані російські загарбники не здатні ефективно вести бої. Після двотижневої підготовки на полігоні вони можуть лише сидіти в окопі та стріляти по сторонах або ж іти на українських військових напролом, поки їх не вб’ють.

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