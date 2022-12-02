У Путіна відповіли на пропозицію Байдена про переговори: піти з України не готові

Пєсков прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна / Колаж фото УНІАН, Reuters

У РФ не готові прийняти умови для переговорів з Вашингтоном, які 1 грудня озвучив глава Білого дому Джо Байден. Зокрема, Росія не планує забрати свої війська з території України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ви уривками цитували заяву Джо Байдена. А вона включала ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше – Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США, як і раніше, не визнають нові території в складі РФ, і звичайно це істотно ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення", - цитує Пєскова російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Пєскова, Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії". Але ця "ініціатива РФ взаємності не отримала".

"СВО триває. Але при цьому – це важливо – президент Путін був, є і залишається відкритим для контактів і переговорів. Найкращий шлях досягнення наших інтересів - мирними дипломатичними засобами", - резюмував Пєсков.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля повинен продемонструвати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

"Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо він дійсно проявить інтерес до того, щоб покласти край війні. Але, схоже, він цього робити не збирається", - зазначив лідер США.

Переговори Росії та України

Захід посилав сигнали про те, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін вже готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Київ зацікавлений виключно в публічному форматі діалогу, оскільки Росія веде війну проти України. Про це 16 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

15 листопада Зеленський під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність Української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

10 листопада Зеленський зробив заяву про те, що Україна готова до переговорів з Росією. Однак це має бути вже інша країна, яка визнає себе окупантом. За його словами, Путін говорить мовою ультиматумів і не пропонує конструктивної позиції. Київ не буде ні про що говорити з Москвою, доки вона не виведе свої війська.

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