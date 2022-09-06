Путін поїде на Донбас: Пєсков заявив про плани диктатора відвідати окуповані території України

Пєсков розповів, коли Путін поїде на Донбас / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відвідає з візитом Донбас. Про такі плани господаря Кремля розповів його прессекретар Дмитро Пєсков. Втім, коли саме Путін збирається поїхати на тимчасово окуповані території України - незрозуміло.

"Що стосується поїздки президента, я не сумніваюся, що, коли час прийде, така поїздка відбудеться", - сказав Пєсков в інтерв'ю виданню Известия.

Прессекретар Кремля додав, що у Росії - "великі плани щодо розвитку Донбасу". За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, робляться енергійні зусилля для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працюють багато-багато тисяч людей".

Плани Путіна щодо Донбасу

Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін поставив перед своїми військами завдання окупувати всю територію Донецької області до 15 вересня. Він тепер безпосередньо спілкується з Командувачем війни проти України і особисто дав таку команду. Однак у окупантів нічого не вийде, оскільки перспектив у наступу росіян практично немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ не зможуть захопити Донецьку область до 15 вересня.

У зведенні розвідки Британії від 5 вересня йшлося про те, що Росія зосереджує свої основні зусилля на наступальній операції на Донбасі. Окупанти сфокусувалися на наступах біля Авдіївки під Донецьком і в 60 км на північ навколо Бахмута.

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