Путін - більше не суб'єкт перемовин, щоб зберегтися, Росії потрібне перезавантаження – Подоляк

Єдиний шанс для Росії зберегтися - провести перезавантаження еліт, - Подоляк / Офіс президента України, сайт Кремля

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом перемовин зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що в світових столицях вже дійшли висновку, згідно з яким з Путіним нема про що говорити. Власної політичної перспективи в Росії у нього вже немає.

"Реальність, яку вже усвідомлюють в ключових столицях, але ще не визнали в Москві: Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом, тому що у нього немає власної політичної перспективи в самій Росії", - сказав Подоляк.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що єдиний шанс для Росії зберегти свою державу – провести перезавантаження еліт, щоб "списати чужі помилки".

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявив, що Україна не збирається вести перемовини з Росією.

Причина - небажання Москви вести реальний діалог з Києвом. Тому Україна продовжуватиме звільняти захоплені території військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що армія України продовжуватиме контрнаступ і взимку.

Не можна допустити, щоб західний світ втомився від війни, а Росія цим скористалася і почала просувати свою тезу про так звані "перемовини" на своїх умовах.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито "небажанні вести перемовини з Росією". Про те, що Москва прикривається перемовинами для перегрупування, він так і не сказав.

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