Шольц - Путіну: Німеччина продовжить зміцнювати обороноздатність України / Колаж Reuters, Кремль

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував главі країни-агресора РФ Володимиру Путіну і поставив йому вимогу якомога швидше знайти дипломатичне рішення для завершення війни і вивести війська з України. Путін поскаржився, що Захід допомагає Києву від російської агресії, а Україна не хоче вести жодних перемовин з кремлівським режимом.

Як повідомив представник Кабміну ФРН, Шольц розмовляв з Путіним про Україну протягом години. Він підкреслив, що Берлін продовжить рішуче підтримувати Київ для зміцнення обороноздатності України.

Канцлер закликав Путіна якомога швидше знайти мирне рішення для завершення війни і вивести війська з території української держави.

В Кремлі розповіли про скарги Путіна Шольцу на Україну. Кремлівському директору не подобається, що Захід надає Києву військову допомогу для відбиття російської агресії. Україна посилилася і не хоче йти на на жодні пермовини з окупантом.

"Всебічна політична і фінансова підтримка України призводить до того, що Київ геть відкидає ідею будь-яких перемовин", - поскаржився Путін.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко підкреслив позицію України щодо перемовин з Росією.

Київ не вірить у реальне прагнення агресора до діалогу. Тому Україна продовжить звільняти захоплені окупантами українські території.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що сили оборони України проводитимуть контрнаступальну операцію і взимку. Не можна допустити того, щоб Захід втомився від війни.

Інакше російські окупанти почнуть просувати тезу про "перемовини" на своїх умовах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, забувши про те, що Росія не хоче вести справжні перемовини і прикривається перемовним процесом для того, щоб отримати паузу для перегрупування на фронті, поскаржився на "неможливість діалогу з Україною". Мовляв, "Київ не хоче говорити з Москвою".

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