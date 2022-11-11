"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу": Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал

Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Цілком ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін вже призначив "стрілочників", на яких він і "повісить" всю відповідальність за провал російських окупаційних військ у Херсоні (з їх терміновою евакуацією Лівий берег Дніпра). Як мінімум, так можна трактувати свіжу заяву путінського спікера Дмитра Пєскова.

"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу", — заявив він.

Відповідно, Путін, мабуть, вирішив покласти відповідальність за Херсонський провал на Міністра оборони Сергія Шойгу і командувача окупаційним корпусом в Україні генерала Сергія Суровікіна.

Далі, Пєсков категорично відмовився коментувати негативні оцінки з боку аналітиків з приводу рішення окупантів тікати з Херсона. Кремлівський глашатай прямим текстом заявив російським пропагандистам - мовляв, експертів багато, а думки у них різні.

"Мені нічого додати, нічого сказати по цій темі, тут, знову ж таки, за якимись розширюючими коментарями я прошу звертатися до Міністерства оборони [...] Мені нема чого сказати по цій темі", - підсумував він.

У РФ оголосили про відведення військ РФ з Херсона

У середу, 9 листопада, глава окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона та правобережної частини Херсонщини. Таке рішення країни-агресора Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили в Херсоні і на Правобережжі Херсонщини.

Однак радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг відреагував на заяви РФ про відведення окупаційних військ з Херсона на лівий берег Дніпра. За словами генсека, НАТО знайоме з такими заявами, проте чекатиме, щоб побачити, що відбуватиметься далі.

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