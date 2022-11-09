Стрілянина у лікарні: у Мелітополі кадирівець вистрелив в обличчя пацієнту

У Мелітополі кадирівець ледь не вбив цивільного чоловіка в лікарні / Колаж фото Reuters, УНІАН, pixabay

Російські окупанти не припиняють дивувати звірствами. В окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівець" під дією наркотиків вистрілив в обличчя пацієнту. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Кадирівця" також привезли в лікарню на лікування.

"У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу "кадирівцю" у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - написав Іван Федоров.

Він додав, що пораненого чоловіка вдалося врятувати завдяки професіоналізму українських лікарів.

У Мелітополі кадирівець ледь не вбив цивільного чоловіка в лікарні / скріншот

Нагадаємо, в окупованому Скадовську Херсонської області окупанти привселюдно повісили колишню медсестру, яка продовжувала допомагати дітям з інвалідністю. 56-річну Тетяну Мудренко стратили через проукраїнську позицію та фразу, що "Скадовськ - це Україна".

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

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