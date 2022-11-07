ЗСУ розгромили батальйон Ахмат у Лисичанську: десятки кадирівців знищено

ЗСУ розгромили батальйон кадировців / Reuters

Втрати російських військ у Горлівці склали 9 бойових машин, а живої сили в Майорську і Лисичанську – близько 60 осіб убитими та 135 пораненими.

Підтверджено втрати противника за попередні дні. Зокрема, в населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали пошкодження, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 осіб убитими й понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості.

А в населеному пункті Лисичанськ завдано поразки по підрозділу батальйону "Ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 убитими й до 15 осіб поранені. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

Нагадаємо, в результаті вдалого маневру і атаки бійці Збройних сил України змусили кадировських бойовиків втекти з одного з опорних пунктів на полі бою.

Відповідні кадри опубліковані в мережі. Ймовірно, зйомки вів один з кадировських найманців. Не виключено, що він був учасником загороджувальних загонів, які стримують безладну втечу окупантів.

Зафіксовано обстріл позицій рашистів. Потім в кадр потрапили відступаючі терористи РФ, які тягли поранених.

Раніше в селі Каїри Горностаївського району Херсонської області в результаті ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадировців.

Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 Жовтня вдарили українські воїни.

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