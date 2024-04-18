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"Ситуація змінюється на користь РФ": Пентагон закликав Конгрес схвалити допомогу Києву

Анна Ярославська
18 квітня 2024, 07:34
Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун.
Ллойд Остін
Ллойд Остін заявив, що "ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії" / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Представники Пентагону заявили, що Збройні сили України "зараз стикаються з жахливими умовами на полі бою" та закликали конгресменів Палати представників схвалити військову допомогу Києву.

Як заявив генерал Чарльз Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, російські окупанти зараз переважають ЗСУ "незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи", передає AP.

"Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", - зазначив Браун.

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У свою чергу, міністр оборони Ллойд Остін сказав американським законодавцям, що час має значення.

"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання втримати лінію", - сказав Остін.

Конгресменка від штату Міннесота Бетті МакКоллум нагадала слова верховного командувача американськими військами в Європі генерала Крістофера Каволі. Минулого тижня він сказав комітету, що Росія переважатиме Україну в озброєнні у співвідношенні 10 до одного протягом кількох тижнів, якщо Конгрес не схвалить фінансування.

"Без допомоги Сполучених Штатів Україна буквально залишиться без боєприпасів, і Росія вбиватиме більше цивільних осіб в Україні", - заявила МакКоллум.

Військова допомога від США - останні новини

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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