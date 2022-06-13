Шольц відповів на жорстку критику через затримку поставок озброєння Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц відкидає критику за затримку в поставках важких озброєнь для України, оскільки Німеччина на сьогодні навчає українських військових.

"Ми збираємося доставити всю зброю, яку у нас є... прямо зараз йде навчання. Було б помилкою просто доставити Panzerhaubitze 2000, які є одним з найсучасніших видів зброї з найбільшими артилерійськими можливостями в світі, без будь-яких інструкцій, навчання або чого-небудь ще", - зазначив Шольц після зустрічі з прем'єрміністрами земель Східної Німеччини на острові Римс в Балтійському морі, передає Handelsblatt.

За його словами, зенітні танки "Гепард" також ще не поставлені, оскільки триває навчання.

"Мова йде про дійсно важке обладнання. Ви повинні бути в змозі використовувати його, ви повинні бути навчені роботі з ним, що в даний час відбувається в Німеччині", - підкреслив Шольц.

Він додав, що це ж стосується обіцяного радіолокаційного комплексу "Кобра" і сучасного ЗРК "Ірис-Т".

"Це найсучасніші системи, затребувані в усьому світі, багато хто хотів би їх мати", - зазначив канцлер.

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Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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