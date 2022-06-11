Німеччина дасть ЗСУ важку зброю не раніше 22 червня-посол України/ "Вікіпедія" та УНІАН

Керівник українського посольства у ФРН Андрій Мельник стверджує, що офіційний Берлін планує близько 22 червня здійснити доставлення в Україну потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Таку інформацію дипломат озвучив в інтерв'ю порталу Новий час.

Мельник говорив - незважаючи на численні обіцянки з вуст політиків та інших посадових осіб, ФРН все ще не надала Україні ніякого важкого озброєння.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки ‒ щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки ‒ жодна не була поставлена в Україну", ‒ зазначив він.

Мельник стверджує - втім, вже в самому недалекому майбутньому очікується втілення в життя щонайменше дві обіцянки щодо поставок важкої зброї в Україну

"7 самохідних гаубиць [Panzerhaubitze 2000 - Главред], які будуть передані нам ‒ ми ці системи отримаємо десь 22 червня",- зазначив дипломат.

Мельник стверджує, що трохи пізніше очікується поставка Німеччиною для потреб ЗСУ самохідних установок Gepard.

"Це теж стара Зброя - 30 одиниць:.15 Gepard ‒ до кінця липня, ще 15-до кінця серпня. Тобто тільки 2 рішення з усіх оголошених німецьким урядом до сьогоднішнього дня, які знаходяться в стадії реалізації", - підсумував він.

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Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяну владою ФРН важку зброю - системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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