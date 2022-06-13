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Шольц зухвало відповів на питання про його можливу поїздку в Україну: "представник вже все сказав"

13 червня 2022, 21:00

Представник Шольца заявив, що він не підтверджує його поїздку в Україну.

Олаф Шольц
Шольц не підтвердив інформацію про поїздку в Україну / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився відповідати на питання про те, відправиться він в Україну разом з Еммануелем Макроном і Маріо Драгі чи ні. Про це повідомляє Spiegel Online.

Шольц відповідав на запитання після зустрічі з прем'єр-міністром Східної Німеччини на острові Рімс.

"Я думаю, що представник уряду вже сказав все, що ми можемо сказати на цю тему зараз", - сказав Шольц, відповідаючи на питання про візит в Україну.

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Нещодавно стало відомо про те, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Україну 16 червня. Візит планувався за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Однак пізніше представник Шольца заявив, що він не підтверджує його поїздку в Україну.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Олаф Шольц
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