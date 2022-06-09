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Німеччина не передасть Україну важку зброю до зими - Zeit

9 червня 2022, 10:45

Німецькі РСЗВ потребують оновлення програмного забезпечення. Це може зайняти декілька місяців.

Шольц
Німеччина не передасть Україні важку зброю до зими / фото: topwar.ru, Reuters

Україні доведеться чекати на обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню аж до зими. Про це повідомляє Zeit.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, однак згодом країна відмовилась від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

Труднощі спостерігаються з реактивною системою залпового вогню Mars II. З 40 німецьких установок в робочому стані знаходиться менше половини. До того ж вони не можуть стріляти американськими чи британськими боєприпасами. Для цього необхідно оновити програмне забезпечення, а це може зайняти кілька місяців.

Затягнутися може ситуація і з бойовими машинами Marder, які Греція повинна була отримати від Німеччини як заміну радянських моделей, які передасть Україні. Ці машини в основному розміщені на грецьких островах та, ймовірно, не будуть виведені, поки машини Marder не будуть доставлені готовити до розгортання. Це також очікується не раніше осені-зими.

Зазначається, що виробник машин Marder був здивований, адже компанія хотіла продати машини безпосередньо Україні.

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Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення постачання зброї Олаф Шольц Німеччина
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