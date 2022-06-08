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Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хто-небудь": не поступаються тільки США - Шольц

8 червня 2022, 10:35

Лідери країн Балтії розкритикували Шольца через його постійні дзвінки Путіну.

Олаф Шольц
Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні найбільше / Фото Reuters

Німеччина нібито є одним з головних прихильників України у військовому відношенні і допомагає більше, ніж "майже хто-небудь інший". З такою заявою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, повідомляє The Telegraph.

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.

Він стверджує, що Німеччина допомагає Україні, висилаючи "найсучасніші артилерійські системи і вчить їх використовувати".

У свою чергу лідери країн Балтії розкритикували Шольца через його часті телефонні розмови з Путіним.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту в ХХІ столітті", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

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Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення постачання зброї Олаф Шольц Німеччина
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