Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хто-небудь": не поступаються тільки США - Шольц

Лідери країн Балтії розкритикували Шольца через його постійні дзвінки Путіну.
Німеччина нібито є одним з головних прихильників України у військовому відношенні і допомагає більше, ніж "майже хто-небудь інший". З такою заявою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, повідомляє The Telegraph.
"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.
Він стверджує, що Німеччина допомагає Україні, висилаючи "найсучасніші артилерійські системи і вчить їх використовувати".
У свою чергу лідери країн Балтії розкритикували Шольца через його часті телефонні розмови з Путіним.
"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту в ХХІ столітті", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.
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Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.
На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.
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