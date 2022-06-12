Потрібна лише відмашка Шольца: Німеччина готова передати БМП Marder ЗСУ

Війна в Україні / facebook.com/GeneralStaff.ua, Marcus Prell bild.de

Німецький машинобудівний і збройобудівний концерн Rheinmetall модернізує бойові машини піхоти Marder, які раніше були на озброєнні Бундесверу, і вже готовий передати перші БМП Україні.

Як пише Bild, гендиректор підприємства Армін Паппергер розповів, що зараз йде ремонт 100 бронетранспортерів. Увага була зосереджена на безпеці бійців, які зможуть покластися на БМП, особливо в критичних ситуаціях.

"Зокрема, ми перевіряємо всі компоненти, необхідні для того, щоб Marder міг надійно їздити і стріляти", - сказав гендиректор.

Кілька БМП готові до використання, їх можна вже зараз відправити Україні. Однак, за словами Паппергера, коли і куди передадуть Marder, має вирішити уряд Німеччини.

Зараз бундесвер поступово замінює Marder більш сучасним БМП Puma. Однак уряд канцлера Олафа Шольца "швидше віддасть Marder Греції, яка поставить Україні стару радянську бронетехніку", пише Bild.

Видання опублікувало фото п'яти модернізованих Marder, вартість кожної бронемашини становить від 850 тисяч євро до 1 млн євро в залежності від обладнання.

Також на складі Rheinmetall для модернізації знаходяться 88 танків Leopard 1 та інших танків Leopard 2.

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Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важкої зброї - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії " прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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