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Сенат США виділив Україні 300 млн доларів на оборону

15 грудня 2021, 22:18

Документ був прийнятий 89 голосами проти 10 і був направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Сенат США
Сенат США / Reuters

Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів - він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що США нібито відклали поставку військової допомоги Україні на 200 млн.

Як пише видання Axios, документ був прийнятий 89 голосами проти 10, проект оборонного бюджету на загальну суму 770 млрд доларів був направлений на підпис президенту Джо Байдену через пару тижнів після затримки. Проект бюджету на оборону приймається щорічно - він передбачає фінансування і визначає політику Пентагону.

Даний документ передбачає виділення 300 млн доларів на надання підтримки Україні - це на 50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи 75 млн доларів на постачання летального озброєння.

Тим не менш, в проект бюджету не увійшла поправка, що передбачає санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG: її авторами стали сенатори від Республіканської партії Боб Менендес і Джим Ріш.

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В цілому, проект закону передбачає виділення 770 млрд доларів на військові витрати - це на 25 млрд більше, ніж просив Байден. Крім того, це приблизно на 5% більше, ніж було прописано в торішньому оборонному бюджеті.

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Військова допомога США Україні

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.

Також в Україну можуть відправити військових радників.

Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Пропозиція Менендеса була представлена в якості поправки в оборонний бюджет.

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