США відклали постачання військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів - ЗМІ / УНІАН

В Адміністрації президента США Джо Байдена відстрочили відправлення до України додаткової військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела у п'ятницю, 10 грудня, відповідне рішення американський уряд ухвалив для того, щоб "дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості і збереження важелів впливу в разі нападу Росії на Україну".

Водночас за словами одного зі співрозмовників видання, в США є низка інших варіантів подальшої допомоги Україні, зокрема, "значно більший пакет допомоги, який буде схвалено у разі подальшого вторгнення Росії".

Автори вказують на заяву радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, за словами якого, Байден пригрозив Володимиру Путіну жорсткими санкціями проти Москви і додатковою військовою допомогою Україні.

"Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо", — сказав він.

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Ознайомлений з цим питанням співрозмовник заявив журналістам, що радник Байдена "мав на увазі значно більший пакет потенційної допомоги, ніж вантаж на 200 мільйонів доларів".

За словами поінформованих джерел, пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів "лежав на столі президента орієнтовно три-чотири тижні", його повинні були схвалити минулого тижня, проте Білий дім нібито вирішив відстрочити прийняття остаточного рішення.

Співрозмовники також зазначили, що оскільки український уряд подав термінове прохання про військову допомогу місяць тому і отримав позитивну відповідь, залишається незрозумілим, чому пакет не реалізували.

За даними видання, Україна посилала запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси і предмети медичного призначення.

Тим часом, у Білому домі та адміністрації українського лідера Володимира Зеленського відмовилися коментувати відповідну інформацію.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомляли про стягування Росією військ до кордонів України. Дані відомості підкріплювалися супутниковими знімками пересування російських збройних підрозділів.

В Північноатлантичному альянсі зафіксували надмірне скупчення військ Росії біля українських кордонів. Водночас у колективному блоці безпеки заходу вважають, що Москва може піти на військове вторгнення в Україну.

Росія готує вторгнення в Україну, і залишилося зовсім небагато часу, щоб цьому запобігти. Про це американська розвідка попередила європейських союзників.

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