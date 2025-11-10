Рус
Сенат США схвалив фінансування уряду: коли закінчиться шатдаун

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 08:15
207
Тепер проєкт закону має ухвалити Палата представників США.
Сенат США схвалив фінансування уряду
Сенат США схвалив фінансування уряду / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • "За" проголосували 60 осіб
  • Для припинення шатдауну має бути ще низка кроків

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. Але для реалізації плану необхідний ще один крок. Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, сенаторам вдалося подолати глухий кут, який привів країну до найтривалішого шатдауну в історії.

відео дня

"За" проголосували 60 осіб, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.

Це сталося після того, як 8 сенаторів-демократів погодилися на угоду, яка містить у собі голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час призупинення роботи уряду, - будуть повернуті на роботу.

Серед цих сенаторів: Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін і незалежний сенатор Ангус Кінг.

Однак для припинення шатдауну має бути ще низка кроків. Тепер проект закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис до президента США Дональда Трампа.

Тим часом керівництво Демократичної партії в Палаті представників уже попередило, що голосування очікується наприкінці цього тижня. Законодавці отримають повідомлення за 36 годин до початку голосування, оскільки члени Палати представників стикаються із затримками і скасуваннями рейсів через припинення роботи уряду.

Що таке шатдаун у США

Шатдаун у Сполучених Штатах Америки - це історія, коли уряд частково припиняє свою роботу через те, що Конгрес не зміг вчасно затвердити федеральний бюджет або тимчасове фінансування.

Це призводить до того, що державні установи залишаються без коштів: багато федеральних службовців або йдуть у неоплачувану відпустку, або продовжують працювати, але без зарплати, поки фінансування не буде відновлено. Однак, критично важливі служби, такі як збройні сили, правоохоронні органи, прикордонний контроль і авіадиспетчери, продовжують функціонувати.

Як правило, шатдаун є наслідком політичних розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо витрат. Що довше триває блокування, то серйозніші економічні та соціальні проблеми виникають, включно із затримками соціальних виплат, порушенням роботи державних органів і загальними ризиками для економіки країни.

Як часто відбувається шатдаун у США

Шатдаун - не унікальне явище для США: з кінця 1970-х років їх було понад 20. Найтриваліший шатдаун тривав понад 35 днів узимку 2018-2019 років, під час президентства Дональда Трампа, і був спричинений суперечкою про виділення грошей на прикордонну безпеку. Останній такий випадок офіційно розпочався 1 жовтня (опівночі за Вашингтоном).

Як працює постачання американської зброї Україні країнами НАТО - думка експерта

Як писав Главред, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголосив, що адміністрація Трампа, насамперед керуючись економічними інтересами, обрала зручний для себе формат підтримки.

За його словами, Україна купує американську зброю за європейські кошти. Крім того, на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався значний обсяг військових закупівель - близько 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке розглядається як одна з довгострокових гарантій безпеки України. Така масштабна військова і фінансова підтримка партнерів також служить важливим фактором, що ускладнює Росії можливість виграти війну.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати призупинили продаж американської зброї для України і союзникам по НАТО через шатдаут. Про це повідомило американське видання Axios з посиланням на анонімні джерела в Держдепі США. Через припинення роботи уряду США затримався експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk.

Водночас Швеція розглядає варіант фінансової підтримки України для укладення угоди на поставку до 150 винищувачів власного виробництва JAS-39 Gripen, пише Reuters із посиланням на міністра оборони Пола Йонсона.

Більше важливих новин:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США CNN Дональд Трамп міжнародна політика фінансова криза Білий дім шатдаун у США
