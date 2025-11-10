Сенат США схвалив фінансування уряду: коли закінчиться шатдаун

Тепер проєкт закону має ухвалити Палата представників США.

"За" проголосували 60 осіб

Для припинення шатдауну має бути ще низка кроків

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. Але для реалізації плану необхідний ще один крок. Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, сенаторам вдалося подолати глухий кут, який привів країну до найтривалішого шатдауну в історії.

"За" проголосували 60 осіб, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.

Це сталося після того, як 8 сенаторів-демократів погодилися на угоду, яка містить у собі голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час призупинення роботи уряду, - будуть повернуті на роботу.

Серед цих сенаторів: Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін і незалежний сенатор Ангус Кінг.

Однак для припинення шатдауну має бути ще низка кроків. Тепер проект закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис до президента США Дональда Трампа.

Тим часом керівництво Демократичної партії в Палаті представників уже попередило, що голосування очікується наприкінці цього тижня. Законодавці отримають повідомлення за 36 годин до початку голосування, оскільки члени Палати представників стикаються із затримками і скасуваннями рейсів через припинення роботи уряду.

Що таке шатдаун у США

Шатдаун у Сполучених Штатах Америки - це історія, коли уряд частково припиняє свою роботу через те, що Конгрес не зміг вчасно затвердити федеральний бюджет або тимчасове фінансування.

Це призводить до того, що державні установи залишаються без коштів: багато федеральних службовців або йдуть у неоплачувану відпустку, або продовжують працювати, але без зарплати, поки фінансування не буде відновлено. Однак, критично важливі служби, такі як збройні сили, правоохоронні органи, прикордонний контроль і авіадиспетчери, продовжують функціонувати.

Як правило, шатдаун є наслідком політичних розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо витрат. Що довше триває блокування, то серйозніші економічні та соціальні проблеми виникають, включно із затримками соціальних виплат, порушенням роботи державних органів і загальними ризиками для економіки країни.

Як часто відбувається шатдаун у США

Шатдаун - не унікальне явище для США: з кінця 1970-х років їх було понад 20. Найтриваліший шатдаун тривав понад 35 днів узимку 2018-2019 років, під час президентства Дональда Трампа, і був спричинений суперечкою про виділення грошей на прикордонну безпеку. Останній такий випадок офіційно розпочався 1 жовтня (опівночі за Вашингтоном).

