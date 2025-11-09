Рус
"За рахунок Росії": чи може Китай "кинути" Путіна через тиск США

Юрій Берендій
9 листопада 2025, 13:49
2082
Роль Росії у світових процесах є другорядною і "за рахунок" покращення відносин між Китаєм та США не відбудеться, зазначив Загородній.
Чи може Китай "кинути" Путіна через тиск США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Торгова війна між США та Китаєм триває
  • Тиск США та Європи створять подвійні проблеми для китайської економіки

Попри певні послаблення митних зборів, торговельна війна між США та Китаєм триває. Китай заради збереження торгівлі з США і американського ринку збуту не піде на поступки за рахунок Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зазначив, що попри те, що Трамп знизив митні збори, вони все ще залишаються на рівні близько 47%, що є досить високим показником, тож торговельна війна фактично триває.

відео дня

Загородній пояснив, що Китай нині стикається з кризою надвиробництва, а Сполучені Штати не мають наміру купувати його товари у попередніх обсягах. Через це Китай спрямовує надлишки продукції на європейський ринок, однак Європа перебуває в економічній кризі й, імовірно, також буде змушена підвищувати тарифи. Це створить подвійний тиск на китайську економіку, яка без доступу до ринків США та ЄС неминуче зануриться в глибоку кризу.

"Тому "за рахунок Росії" нічого вирішуватися не буде – йдуть більш глобальні процеси і глобальна гра. Росія – це просто один з аспектів. Ще раз повторюся: Китай влаштовує збереження статусу-кво і всього того, що зараз відбувається", - резюмує він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чи реально змусити Китай припинити закупівлю російських енергоносіїв - думка експерта

Як писав Главред, аналітик і експерт із енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що можливості економічного тиску на Китай є надзвичайно обмеженими.

За його словами, у питанні закупівель енергоресурсів із Росії Пекін керується не лише економічними чинниками вигодою та низькою ціною, а й міркуваннями національної безпеки.

Гардус пояснив, що морські маршрути, якими транспортується значна частина світового експорту нафти з країн Перської затоки, Індонезії чи США залишаються дуже вразливими до геополітичних ризиків. Китай побоюється опинитися в ситуації, коли будь-який конфлікт може заблокувати постачання сировини, тому прагне зберігати стабільність завдяки імпорту нафти з Росії.

Політика Китаю щодо Росії та війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай, ймовірно, розглядає можливість заміни російського диктатора Володимира Путіна, на що вказує терміновий візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна до Пекіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Як зазначив політолог Ігор Чаленко, поки Путін намагається приховати кризу у взаєминах із Китаєм, у Пекіні активно обмірковують варіант висування Мішустіна як потенційного наступника нинішнього очільника Кремля.

Тим часом у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють безперспективність спроб розірвати союз між Москвою та Пекіном, через що США змінюють дипломатичну стратегію. Політичний і економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що американська сторона розуміє, що обговорення будь-яких дій Росії необхідно вести насамперед із Китаєм, а не з самим Путіним.

На тлі цих подій китайські державні нафтові компанії тимчасово призупинили закупівлю російської нафти, яку транспортують морем. Це сталося після введення Сполученими Штатами санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу" — двох ключових енергетичних гігантів РФ.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

новини США КНР Дональд Трамп Тарас Загородній Трамп новини
Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

