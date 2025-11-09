'За рахунок Росії': чи може Китай 'кинути' Путіна через тиск США

Роль Росії у світових процесах є другорядною і "за рахунок" покращення відносин між Китаєм та США не відбудеться, зазначив Загородній.

Чи може Китай "кинути" Путіна через тиск США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Торгова війна між США та Китаєм триває

Тиск США та Європи створять подвійні проблеми для китайської економіки

Попри певні послаблення митних зборів, торговельна війна між США та Китаєм триває. Китай заради збереження торгівлі з США і американського ринку збуту не піде на поступки за рахунок Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зазначив, що попри те, що Трамп знизив митні збори, вони все ще залишаються на рівні близько 47%, що є досить високим показником, тож торговельна війна фактично триває.

Загородній пояснив, що Китай нині стикається з кризою надвиробництва, а Сполучені Штати не мають наміру купувати його товари у попередніх обсягах. Через це Китай спрямовує надлишки продукції на європейський ринок, однак Європа перебуває в економічній кризі й, імовірно, також буде змушена підвищувати тарифи. Це створить подвійний тиск на китайську економіку, яка без доступу до ринків США та ЄС неминуче зануриться в глибоку кризу.

"Тому "за рахунок Росії" нічого вирішуватися не буде – йдуть більш глобальні процеси і глобальна гра. Росія – це просто один з аспектів. Ще раз повторюся: Китай влаштовує збереження статусу-кво і всього того, що зараз відбувається", - резюмує він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чи реально змусити Китай припинити закупівлю російських енергоносіїв - думка експерта

Як писав Главред, аналітик і експерт із енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що можливості економічного тиску на Китай є надзвичайно обмеженими.

За його словами, у питанні закупівель енергоресурсів із Росії Пекін керується не лише економічними чинниками вигодою та низькою ціною, а й міркуваннями національної безпеки.

Гардус пояснив, що морські маршрути, якими транспортується значна частина світового експорту нафти з країн Перської затоки, Індонезії чи США залишаються дуже вразливими до геополітичних ризиків. Китай побоюється опинитися в ситуації, коли будь-який конфлікт може заблокувати постачання сировини, тому прагне зберігати стабільність завдяки імпорту нафти з Росії.

Політика Китаю щодо Росії та війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай, ймовірно, розглядає можливість заміни російського диктатора Володимира Путіна, на що вказує терміновий візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна до Пекіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Як зазначив політолог Ігор Чаленко, поки Путін намагається приховати кризу у взаєминах із Китаєм, у Пекіні активно обмірковують варіант висування Мішустіна як потенційного наступника нинішнього очільника Кремля.

Тим часом у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють безперспективність спроб розірвати союз між Москвою та Пекіном, через що США змінюють дипломатичну стратегію. Політичний і економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що американська сторона розуміє, що обговорення будь-яких дій Росії необхідно вести насамперед із Китаєм, а не з самим Путіним.

На тлі цих подій китайські державні нафтові компанії тимчасово призупинили закупівлю російської нафти, яку транспортують морем. Це сталося після введення Сполученими Штатами санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу" — двох ключових енергетичних гігантів РФ.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

