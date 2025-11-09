США зупинили поставки американської зброї для України - яка причина

США призупинили експорт зброї для союзників по НАТО, що вплинуло на поставки озброєння, зокрема для України, на суму понад 5 мільярдів доларів.

США зупинили поставки американської зброї для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, US Army

Про що йдеться у матеріалі Axios:

США призупинили експорт зброї на 5 мільярдів доларів для союзників через шатдаун

Замороження допомоги може вплинути на постачання американської зброї країнами НАТО для України

Сполучені Штати призупинили продаж американської зброї для України і союзникам по НАТО через шатдаут. Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на анонімні джерела в Держдепі США.

За даними Держдепартаменту, оприлюдненими Axios, через припинення роботи уряду США затримався експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

"Це насправді завдає шкоди як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон", — сказав Axios високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Чиновник зазначив, що це вплинуло на поставки ракет AMRAAM, бойових систем Aegis та HIMARS для таких країн, як Данія, Хорватія та Польща.

Хоча кінцевий пункт призначення зброї не завжди визначено, озброєння, продане союзникам по НАТО, часто згодом постачається до України. Серед затриманих транзакцій є як прямі продажі від уряду США союзникам, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт озброєння. Зазвичай такі угоди проходять швидко та без ускладнень.

Багато співробітників Держдепартаменту, відповідальних за інформування комітету Конгресу та забезпечення завершення процесу продажу зброї, були відправлені у відпустку, що значно сповільнило роботу. За словами високопоставленого чиновника, минулого місяця Бюро політико-військових питань Держдепартаменту працювало лише приблизно на чверть штатної чисельності, що вплинуло на підтримку продажів озброєнь.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт зазначив, що Демократи затримують поставки критично важливої зброї союзникам по НАТО, що шкодить американській промисловій базі та ставить під загрозу безпеку США і їхніх партнерів.

"Китай і Росія не зупиняються, їхні зусилля з підриву США, наших партнерів і союзників стають легшими, тоді як наша промислова база страждає, а потреби наших союзників залишаються незадоволеними", – заявив Axios голова Сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш (республіканець від штату Айдахо).

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Як працює постачання американської зброї України країнами НАТО - думка експерта

Як писав Главред, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що адміністрація Трампа, насамперед керуючись економічними інтересами, обрала зручний для себе формат підтримки.

За його словами, Україна купує американську зброю за європейські кошти. Крім того, на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався значний обсяг військових закупівель — близько 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке розглядається як одна з довгострокових гарантій безпеки України. Така масштабна військова та фінансова підтримка партнерів також слугує важливим фактором, що ускладнює Росії можливість виграти війну.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні ракети Tomahawk.

Водночас Швеція розглядає варіант фінансової підтримки України для укладання угоди на постачання до 150 винищувачів власного виробництва JAS-39 Gripen, пише Reuters із посиланням на міністра оборони Пола Йонсона.

Крім того, уряд Німеччини планує у 2026 році збільшити обсяг фінансової допомоги Україні ще приблизно на три мільярди євро понад уже передбачені 8,5 мільярда.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

