'Будуть ліквідовані назавжди': Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США

Серед головних причин - невідповідність пріоритетам президента Дональда Трампа, кажуть інсайдери.

Білий дім готує масштабне скорочення штату / Колаж: Главред, фото: Вікіпедия, ua.depositphotos.com

Головні інсайди CNN:

Білий дім завершує підготовку до масштабного скорочення штату (RIFS) у низці федеральних агентств США

Список агентств, які підлягають скороченню, буде офіційно оприлюднений найближчими днями

Білий дім готується оголосити про масштабні скорочення персоналу в ряді федеральних установ. Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації, офіційний список може з’явитися вже найближчими днями.

Що відомо про нові скорочення у США

За словами одного з чиновників, рішення про скорочення (RIFS) можуть оприлюднити у вихідні – в суботу чи неділю. Хоча деякі деталі ще узгоджуються, більша частина переліку вже сформована Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у співпраці з федеральними відомствами.

Президент Дональд Трамп провів зустріч із керівником OMB Расселом Воутом, після чого написав у Truth Social, що вони аналізують, "які з багатьох продемократичних агентств" підлягають скороченню і чи будуть такі зміни тимчасовими або постійними.

Білий дім / Главред - інфографіка

За даними CNN, під найбільший ризик потрапили відомства, що проводили політику різноманітності, рівності та інклюзивності. Водночас ключовим критерієм, за словами співрозмовників видання, стала їхня невідповідність новим пріоритетам президента.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила цю позицію.

"Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків", - заявила Левітт.

Що таке шатдаун у США

Шатдаун у Сполучених Штатах Америки - це історія, коли уряд частково припиняє свою роботу через те, що Конгрес не зміг вчасно затвердити федеральний бюджет чи тимчасове фінансування.

Це призводить до того, що державні установи залишаються без коштів: багато федеральних службовців або йдуть у неоплачувану відпустку, або продовжують працювати, але без зарплати, поки фінансування не буде відновлено. Однак, критично важливі служби, такі як збройні сили, правоохоронні органи, прикордонний контроль та авіадиспетчери, продовжують функціонувати.

Як правило, шатдаун є наслідком політичних розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо видатків. Чим довше триває блокування, тим серйозніші економічні та соціальні проблеми виникають, включаючи затримки соціальних виплат, порушення роботи державних органів та загальні ризики для економіки країни.

Як часто стається шатдаун у США

Шатдаун - не унікальне явище для США: з кінця 1970-х років їх було понад 20. Найтриваліший шатдаун тривав понад 35 днів взимку 2018-2019 років, під час президентства Дональда Трампа, і був викликаний суперечкою щодо виділення грошей на прикордонну безпеку. Останній такий випадок офіційно розпочався 1 жовтня (опівночі за Вашингтоном).

Які наслідки може мати щатдаун для України - пояснення експертів

Так, як з поверненням Трампа до влади нові програми підтримки Києва не запускалися, шатдаун може мати лише непрямі наслідки для України.

"Постачання зброї продовжуються в рамках програм PDA і USAI, розпочатих ще за президентства Джо Байдена. Вони реалізуються коштом раніше схвалених фондів, однак нових масштабних асигнувань поки що немає. Наразі Україна отримує озброєння також через програму PURL. Вона передбачає постачання зброї, придбаної для Києва європейськими союзниками, як із власних складів, так і напряму від американських виробників. Координацію цього процесу здійснює Міністерство війни США", - пояснював Главред 1 жовтня.

Директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко також заспокоїв українців, що ситуація з бюджетом США не спричинить значних змін.

"Для допомоги України очевидно, що ця ситуація не буде мати дуже кардинального значення. Чому? Тому що, по-перше, сам Трамп перерізав основний шлях постачання озброєння України і фінансування. Соціально-економічна сфера України жодним чином не фінансується, як і військово-оборонна сфера з боку США", - заявив експерт в ефірі КИЇВ24.

Новини США - що відомо про останні деталі

Главред розповідав, що президент США Дональд Трамп нещодавно зробив низку важливих заяв щодо ситуації в США і світі. У своїй промові він торкнувся теми російсько-української війни та закликав європейські країни повністю відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв.

Ба більше, Дональд Трамп ухвалив рішення, яке дозволяє Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, використовуючи далекобійні ракети та безпілотні літальні апарати американського виробництва. При цьому деякі з цих ударів будуть вимагати додаткового погодження з боку Пентагону.

За даними The Times, після дозволу США удар по енергетичній інфраструктурі може стати серйозним ударом для Москви та потенційно переконати Путіна шукати мирне врегулювання.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

