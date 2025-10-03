Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Будуть ліквідовані назавжди": Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США

Даяна Швець
3 жовтня 2025, 10:26оновлено 3 жовтня, 11:33
1156
Серед головних причин - невідповідність пріоритетам президента Дональда Трампа, кажуть інсайдери.
'Будуть ліквідовані назавжди': Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США
Білий дім готує масштабне скорочення штату / Колаж: Главред, фото: Вікіпедия, ua.depositphotos.com

Головні інсайди CNN:

  • Білий дім завершує підготовку до масштабного скорочення штату (RIFS) у низці федеральних агентств США
  • Список агентств, які підлягають скороченню, буде офіційно оприлюднений найближчими днями

Білий дім готується оголосити про масштабні скорочення персоналу в ряді федеральних установ. Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації, офіційний список може з’явитися вже найближчими днями.

Що відомо про нові скорочення у США

За словами одного з чиновників, рішення про скорочення (RIFS) можуть оприлюднити у вихідні – в суботу чи неділю. Хоча деякі деталі ще узгоджуються, більша частина переліку вже сформована Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у співпраці з федеральними відомствами.

відео дня

Президент Дональд Трамп провів зустріч із керівником OMB Расселом Воутом, після чого написав у Truth Social, що вони аналізують, "які з багатьох продемократичних агентств" підлягають скороченню і чи будуть такі зміни тимчасовими або постійними.

Білий дім
Білий дім / Главред - інфографіка

За даними CNN, під найбільший ризик потрапили відомства, що проводили політику різноманітності, рівності та інклюзивності. Водночас ключовим критерієм, за словами співрозмовників видання, стала їхня невідповідність новим пріоритетам президента.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила цю позицію.

"Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків", - заявила Левітт.

Що таке шатдаун у США

Шатдаун у Сполучених Штатах Америки - це історія, коли уряд частково припиняє свою роботу через те, що Конгрес не зміг вчасно затвердити федеральний бюджет чи тимчасове фінансування.

Це призводить до того, що державні установи залишаються без коштів: багато федеральних службовців або йдуть у неоплачувану відпустку, або продовжують працювати, але без зарплати, поки фінансування не буде відновлено. Однак, критично важливі служби, такі як збройні сили, правоохоронні органи, прикордонний контроль та авіадиспетчери, продовжують функціонувати.

Як правило, шатдаун є наслідком політичних розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо видатків. Чим довше триває блокування, тим серйозніші економічні та соціальні проблеми виникають, включаючи затримки соціальних виплат, порушення роботи державних органів та загальні ризики для економіки країни.

Як часто стається шатдаун у США

Шатдаун - не унікальне явище для США: з кінця 1970-х років їх було понад 20. Найтриваліший шатдаун тривав понад 35 днів взимку 2018-2019 років, під час президентства Дональда Трампа, і був викликаний суперечкою щодо виділення грошей на прикордонну безпеку. Останній такий випадок офіційно розпочався 1 жовтня (опівночі за Вашингтоном).

Які наслідки може мати щатдаун для України - пояснення експертів

Так, як з поверненням Трампа до влади нові програми підтримки Києва не запускалися, шатдаун може мати лише непрямі наслідки для України.

"Постачання зброї продовжуються в рамках програм PDA і USAI, розпочатих ще за президентства Джо Байдена. Вони реалізуються коштом раніше схвалених фондів, однак нових масштабних асигнувань поки що немає. Наразі Україна отримує озброєння також через програму PURL. Вона передбачає постачання зброї, придбаної для Києва європейськими союзниками, як із власних складів, так і напряму від американських виробників. Координацію цього процесу здійснює Міністерство війни США", - пояснював Главред 1 жовтня.

Директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко також заспокоїв українців, що ситуація з бюджетом США не спричинить значних змін.

"Для допомоги України очевидно, що ця ситуація не буде мати дуже кардинального значення. Чому? Тому що, по-перше, сам Трамп перерізав основний шлях постачання озброєння України і фінансування. Соціально-економічна сфера України жодним чином не фінансується, як і військово-оборонна сфера з боку США", - заявив експерт в ефірі КИЇВ24.

Новини США - що відомо про останні деталі

Главред розповідав, що президент США Дональд Трамп нещодавно зробив низку важливих заяв щодо ситуації в США і світі. У своїй промові він торкнувся теми російсько-української війни та закликав європейські країни повністю відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв.

Ба більше, Дональд Трамп ухвалив рішення, яке дозволяє Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, використовуючи далекобійні ракети та безпілотні літальні апарати американського виробництва. При цьому деякі з цих ударів будуть вимагати додаткового погодження з боку Пентагону.

За даними The Times, після дозволу США удар по енергетичній інфраструктурі може стати серйозним ударом для Москви та потенційно переконати Путіна шукати мирне врегулювання.

Більше важливих новин:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США CNN Дональд Трамп міжнародна політика фінансова криза Білий дім шатдаун у США
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

12:00Фронт
Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНС

Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНС

11:30Україна
Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

10:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

"Король голий": Алла Пугачова запустила процес розпаду РФ

"Король голий": Алла Пугачова запустила процес розпаду РФ

Останні новини

12:00

Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

11:52

Британія і США допомагають Україні бити по цілях у Росії - Financial Times

11:47

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

11:40

Чи можна гріти мед: шеф-кухар вразив неочікуваною відповіддю

11:30

Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНСФото

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
11:20

Роковини трагедії в селі Гроза: телеканал 2+2 готує документальну драму "Горе Грози"

11:12

Зрадниця Таїсія Повалій серйозно постраждала - що з нею сталося

11:12

Без прив’язки до Росії: які монети колись були в Україні замість копійкиВідео

10:52

Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

Реклама
10:50

"Можемо гарантувати": що буде з цінами на соняшникову олію цієї осені

10:41

РФ наступає з Донбасу в бік двох областей, захоплено три села - DeepState

10:26

"Будуть ліквідовані назавжди": Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США

10:15

Роксолана Пиртко: бізнес має стати опорою для дітей під час війни новини компанії

10:00

Щось не так: Тодоренко зникла після третіх пологів

09:56

"Хоче посіяти страх": в ISW розкрили, які приховані сигнали Путін посилає НАТО

09:51

Гарячі бутерброди абсолютно по-новому: швидкий і простий рецепт

09:37

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

08:53

РФ вдарила ракетами і дронами: Шостка без світла, у Полтаві постраждали об'єкти енергетикиФото

08:49

Дивляться зі здивуванням: чому канадці не смажать шашлики

08:26

США розглядають "подарунок" Києву, що може переписати хід війни - Reuters

Реклама
08:10

Чи здатен мирний план Трампа заспокоїти Близький СхідПогляд

07:56

Рекорд за дальністю удару: у РФ прогриміли вибухи на заводі "Азот"

07:10

РФ могла відновити таємні поставки зброї з КНДР

05:47

Відомий ведучий похвалився подарунками від ексчоловіка Лорак: "Він мені присилає"

05:16

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

04:30

День винагород: шість знаків зодіаку купатимуться у достатку 3 жовтня

04:09

Не просто гра: чому коти ганяються за лазером та яка в цьому небезпекаВідео

03:30

Чому полуницю краще садити восени: названо ідеальні терміни посадкиВідео

02:38

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

02:30

"Й дотепер": Джордж Клуні дав рідкісний коментар про "секретних" дітей від Амаль

02:00

Потрібен тест ДНК: Анастасія Стоцька показала доньку - копію путініста Кіркорова

01:44

Оборона України в новому форматі: Сирський розкрив чіткий план протидії "Шахедам"

01:25

Вагітна Марина Бех-Романчук довела чоловіка до сліз: що сталосяВідео

01:23

До 15 жовтня ТОП-3 знаки накриє хвиля щастя: кому зірки обіцяють зміни

00:58

"Був на тому боці": у Даніеля Салема відбулися серйозні зміни в службі

00:36

Невдалий старт у Лізі конференцій: Шовковський натякнув на несподівані причини

02 жовтня, четвер
23:39

Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

23:37

"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

23:14

"Куп'янськ на межі": експерт дав невтішний прогноз розвитку ситуації

23:09

Табун "Шахедів" атакує Україну: працює ППО, тривога шириться країною

Реклама
22:45

РФ готує нову масовану атаку - рій БпЛА вже над Україною, напоготові Ту-95МС

22:11

Принц Вільям розговорився про діагнози Кейт і короля Чарльза

21:54

Москва готується "вкрасти" ЗАЕС - її може зупинити лише один сценарій

21:53

Ціна на хліб повзе вгору: експерт розкрив, наскільки може злетіти вартість

21:38

Більшість людей роблять помилку: де в жодному разі не можна ставити парфуми

21:32

Цироз: помер популярний російський актор

21:18

"Буде на її совісті": Роман Сасанчин висловився про розлучення з дружиною

21:12

Майже не ламаються: експерти назвали ТОП-3 найкращі вживані авто до $13 000

21:10

Одна річ розв'язує руки шахраям: водіїв попередили про поширену помилку

21:09

"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти