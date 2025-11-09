США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

Лавров цинічно заявив про нібито чинність "анкориджських домовленостей" із США, повторивши фейки щодо "референдумів" на окупованій частині України.

https://glavred.net/war/ssha-dali-taynoe-obeshchanie-rossiyanam-po-ukraine-lavrov-sdelal-cinichnoe-zayavlenie-10713764.html Посилання скопійоване

США нібито дали обіцянку росіянам щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Лавров вкотре звинуватив Україну в небажанні миру

Глава МЗС країни-агресорки Росії заявив про обіцянку американців щодо України

Глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Україну в небажанні завершення війни та заявив про нібито обіцянку з боку США домогтися, щоб президент України Володимир Зеленський "не перешкоджав мирному процесу". Таку цинічну заяву глава МЗС країни-агресорки Росії зробив під час інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Лавров зазначив, що нібито саме позиція України є перешкодою до миру, забувши взяти до уваги масовані удари по території України та воєнні злочини російських військ.

відео дня

За словами глави МЗС країни-агресорки Росії, домовленості, досягнуті під час саміту в Анкориджі 15 серпня, нібито будувалися на засадах "справедливого й стійкого врегулювання", які, за його твердженням, ще в червні 2024 року окреслив диктатор та воєнний злочинець Путін під час переговорів із керівництвом їхнього МЗС.

Лавров також зазначив, що російська сторона врахувала пропозиції спецпредставника США з Близького Сходу Стіва Віткоффа, але при реалізації домовленостей виникли "певні труднощі".

"Тоді американці запевнили нас, що зможуть домогтися того, щоб Зеленський не перешкоджав досягненню миру. Судячи з усього, в цьому питанні виникли певні труднощі. Крім того, наскільки нам відомо, в Брюсселі і Лондоні намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру врегулювати кризу політико-дипломатичним шляхом і повністю включитися в зусилля з надання військового тиску на Росію, тобто остаточно стати частиною "партії війни"", - цинічно заявив Лавров, який публічно виправдовує російське повномасштабне вторгнення до України та підтримує ведення найбільшої після Другої світової війни в Європі.

Лавров додав, що Москва очікує від Вашингтона підтвердження чинності анкориджських домовленостей і наголошує, що не відмовляється від принципових позицій — зокрема щодо територіальної цілісності Росії, вибору жителів Криму, Донбасу та "Новоросії" за результатами сфальсифікованих і нелегітимних референдумів 2014 та 2022 років, а також потреби усунення так званих "першопричин" конфлікту.

"Ще раз повторю, що завершення конфлікту, на наш погляд, неможливе без урахування російських інтересів і викорінення його першопричин. Що стосується Криму і Севастополя, то жителі півострова ще в березні 2014 року на референдумі реалізували своє право на самовизначення, висловившись за возз'єднання з Росією. Так що питання про приналежність півострова для нас закрите", - сказав він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, ймовірність завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, у 2026 році залишається низькою.

Водночас не можна виключати можливості досягнення домовленості про припинення вогню між Києвом і Москвою. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів військовий експерт, співдиректор програм зовнішньої політики та координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, найбільш реалістичним сценарієм на сьогодні є встановлення режиму тиші вздовж лінії зіткнення.

Мельник підкреслив, що визначальну роль у цьому процесі відіграватиме позиція Сполучених Штатів. На його думку, шанси на припинення вогню у 2026 році збережуться, якщо президент США Дональд Трамп "знову не змінить свій курс".

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Покровську на Донеччині підрозділи Сил оборони продовжують активні пошуково-ударні дії, спрямовані на виявлення та ліквідацію російських підрозділів. Водночас окупанти безрезультатно намагаються прорватися до північних околиць міста, повідомляє угруповання військ ЗСУ "Схід".

За словами президента Володимира Зеленського, Росія прагне якомога швидше захопити Покровськ, аби просувати пропагандистський наратив про здатність окупувати весь Донбас. Наразі в межах міста перебувають близько 314 російських військових.

Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін знову погрожує Україні та країнам НАТО ядерною зброєю. Минулого місяця він заявив, що Росія може застосувати її у відповідь на удар звичайними ракетами. У відповідь генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, коментуючи результати нещодавніх ядерних навчань НАТО, заявив, що вони лише зміцнили його "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування Альянсу".

Інші новини:

Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред