Шалена сума: стало відомо, яку фінансову підтримку готує Європа для України

Україна зможе погасити кредит лише після отримання репарацій від Росії у межах мирної угоди.

Коротко:

Сума репараційного кредиту може досягти 130 млрд євро

Близько 175 млрд євро російських активів у Euroclear вже готівка

Кредит спрямований на підтримку оборонних зусиль України

Європейський Союз розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний обсяг фінансування буде визначено спільно з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Кредит призначений для підтримки Києва у фінансуванні військових зусиль і буде погашатися лише після отримання репарацій від Росії у межах майбутньої мирної угоди.

Заморожені російські активи стануть основою кредиту

За даними джерел агентства, більша частина російських активів, заморожених у Європі на суму близько 210 мільярдів євро, знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже досягли терміну погашення і були конвертовані в готівку, яка може стати основою для нового кредитного механізму.

Попереднє погашення кредиту G7

Перед тим, як ЄС схвалить кредит на відшкодування збитків, блок планує погасити кредит G7 на суму 45 мільярдів євро, про який було домовлено минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового інструменту, але остаточна сума буде визначена після оцінки МВФ фінансових потреб України у 2026-2027 роках.

Механізм використання активів без конфіскації

За словами високопоставлених чиновників Міністерства фінансів ЄС, конкретні деталі ще не узгоджені. Комісія розробляє механізм, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їх конфіскації – це залишається "червоною лінією" для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку.

Економічні новини - головне:

Нагадаємо, Главред писав, Уряд України схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який незабаром передадуть на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть перевищувати прогнози уряду на 20 млрд доларів.

Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

