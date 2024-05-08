Румунія готова обговорити відправлення Україні однієї батареї Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot.
За його словами, упродовж останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може направити системи Patriot в Україну, передає Reuters.
"Президент Байден згадав про це... Під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я маю обговорити це на Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони", - сказав Йоганніс журналістам у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Румунія підписала угоду на отримання ЗРК Patriot вартістю 4 мільярди доларів у 2017 році з доставкою першої партії у 2020 році.
Хоча Румунія має в експлуатації лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що обговорення стосувалося іншої батареї, яка майже готова до використання.
У Білому домі повідомили, що Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні, і привітав її оборонні інвестиції, які перевищують цільовий показник НАТО у 2% від ВВП.
Поставки ЗРК Patriot Україні - останні новини
Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, однак не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити в Україну вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.
Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot. Про це 6 травня повідомила міністр оборони країни Маргарет Роблес.
Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
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