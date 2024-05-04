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Україна отримає від Німеччини Patriot: у NYT розкрили термін поставки

Юлія Закрепа
4 травня 2024, 13:25
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70 українських військових мають розпочати навчання на військовій базі на сході Німеччини.
Україна отримає від Німеччини Patriot: у NYT розкрили термін поставки
Коли Україна отримає Patriot / колаж: Главред, фото: АрміяInform, УНІАН

Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапить до України вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.

Видання The New York Times із посиланням на власні військові джерела повідомило, що вже 6 травня 70 українських військових мають розпочати навчання на військовій базі на сході Німеччини. Курс керування Patriot триватиме шість тижнів - хоча зазвичай його термін шість-дев'ять місяців. Втім, для ЗСУ його скоротили. Видання наголошує, що надсилання системи ППО без попереднього навчання персоналу виключається.

Після завершення навчань потрібно близько двох днів, щоб перевезти пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі. Вже звідти обладнання вирушить до України.

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Журналісти NYT вважають, що Patriot може прибути до України не раніше кінця червня. Ба більше - передавання системи може збігтись з постачанням винищувачів F-16.

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року - і спочатку лише в невеликій кількості", - йдеться в матеріалі.

Україна отримає від Німеччини Patriot: у NYT розкрили термін поставки
Що відомо про Patriot / Главред

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Нагадаємо, що Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot, але відмовилася передати сам ЗРК. Міноборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки.

У США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні. США сподіваються, що інші країни, які мають ЗРК Patriot, передадуть їх Україні. Остін підтвердив, що особисто спілкувався з лідерами кількох країн, щоб ті поступилися своїми зенітними комплексами.

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війна в Україні ЗСУ ПВО ЗРК Patriot
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