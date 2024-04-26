Греція відмовилася віддати Україні свої системи ППО Patriot

Партнери України просили Грецію про додаткові системи ППО для ЗСУ, але Афіни у відповідь "пояснили, чому не можуть цього зробити".

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Кіріакос Міцотакіс відмовився передати Україні ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Греція не збирається постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю Iefimerida.

За його словами, "Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами".

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"Але ми одразу сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", - сказав Міцотакіс.

Грецький прем'єр додав, що якщо країна зможе знайти оборонну продукцію, яка є в надлишку, то Афіни продовжать підтримувати Україну.

"Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції та не будуть надані Україні", - зазначив Кіріакос Міцотакіс.

Він також визнав, що інші партнери України просили Грецію про додаткові системи ППО для ЗСУ, і сказав, що Афіни у відповідь "пояснили, чому не можуть цього зробити".

Нагадаємо, днями ЗМІ писали про те, що Греція може передати Україні свої системи протиповітряної оборони Patriot після того, як отримала від США гарантії від загроз з боку Туреччини.

Джерела видання Рronews в уряді заявили, що США вже надали гарантії, що в разі необхідності посилення протиповітряної оборони країна отримає від Вашингтона системи Patriot замість тих, що передадуть Україні, або отримає фінансову компенсацію з пакета допомоги в 61 млрд доларів для України.

Скільки ЗРК Patriot у Греції

За даними ЗМІ, наразі в Греції є шість батарей Patriot.

ЗРК Patriot - основні характеристики / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Військова допомога від Греції Україні

У березні ЗМІ писали, що Греція розглядає можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів С-300, які знаходяться на острові Крит. Раніше країна відмовлялася від поставок. Однак, імовірно, після того як прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ледь не потрапив під російський обстріл в Одесі, Афіни могли змінити думку.

У січні 2024 року Греція схвалила передачу Україні "застарілих" систем озброєння, які вже не використовує грецька армія. Таке рішення схвалило політичне і військове керівництво Греції.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Греція тренуватиме українських пілотів на F-16. Окремо було підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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