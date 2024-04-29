Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot.

https://glavred.net/ukraine/polshcha-mozhe-zakriti-nebo-nad-zahodom-ukrajini-u-zsu-rozkrili-shcho-dlya-cogo-potribno-10561331.html Посилання скопійоване

Як Польща захистить захід України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: google.maps

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Євлаш заявив, що уже велися розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях України, що дозволило б військовим використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на заході України, на інших напрямках.

"Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш. відео дня

За його словами, таке рішення полегшило б життя Повітряним силам України.

"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - пояснив речник ПС ЗСУ.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Нагадаємо, що 18 квітня РФ атакувала Захід України десятками дронів. За даними ОВА, ціллю російської атаки "Шахедами" стали об'єкти критичної інфраструктури на території Івано-Франківської області.

РФ атакувала ракетами Україну, вибухи пролунали у Києві та Львові. У Повітряних силах заявили, що 14 бортів Ту-95 РФ здійснили пуски ракет. Над Києвом та в районі столиці було збито близько 10 ракет.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред