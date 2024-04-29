УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

Юлія Закрепа
29 квітня 2024, 13:03
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot.
Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно
Як Польща захистить захід України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: google.maps

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Євлаш заявив, що уже велися розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях України, що дозволило б військовим використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на заході України, на інших напрямках.

"Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.

відео дня

За його словами, таке рішення полегшило б життя Повітряним силам України.

"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - пояснив речник ПС ЗСУ.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Нагадаємо, що 18 квітня РФ атакувала Захід України десятками дронів. За даними ОВА, ціллю російської атаки "Шахедами" стали об'єкти критичної інфраструктури на території Івано-Франківської області.

РФ атакувала ракетами Україну, вибухи пролунали у Києві та Львові. У Повітряних силах заявили, що 14 бортів Ту-95 РФ здійснили пуски ракет. Над Києвом та в районі столиці було збито близько 10 ракет.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Польщі ЗСУ Повітряні Сили Польща
Реклама

Головне за день

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в Україні

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в Україні

14:48 Україна
Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

14:03 Україна
Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

13:03 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 29 квітня до 5 травня: Левам - труднощі, Дівам - гроші 20378

Гороскоп Таро на тиждень з 29 квітня до 5 травня: Левам - труднощі, Дівам - гроші

Бруд : путініст Михайло Боярський визвірився у бік своєї онуки 14511

"Бруд": путініст Михайло Боярський визвірився у бік своєї онуки

Постаріла Валюха зі Сватів із сальним волоссям шокувала мережу відеозверненням 6659

Постаріла Валюха зі "Сватів" із сальним волоссям шокувала мережу відеозверненням

Коли закінчиться війна в Україні: боєць НГУ назвав прогноз 5143

Коли закінчиться війна в Україні: боєць НГУ назвав прогноз

Останні новини

15:12

ЗСУ підуть у новий контрнаступ: у Сухопутних військах спрогнозували терміни

15:10

У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

14:59

"Звучу ще привабливіше": alyona alyona відповіла на чутки про втрату голосу

14:48

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в УкраїніВідео

14:39

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продуктиЩо змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти
14:30

Як прибрати іржу з автомобіля: засоби, які видалять "рижики" за лічені секунди

14:03

Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

14:02

Українка стала переможницею Miss Eco International-2024 - деталі

14:01

Що відбувається з онкохворим Чарльзом III - офіційна заява Букінгемського палацу

Реклама
13:40

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

13:06

Argentem Creek Partners намагається отримати контроль над одеським терміналом на користь бізнесмена з паспортом РФ - ЗМІ

13:03

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

13:00

Скільки доведеться платити за газ із 1 травня: у "Нафтогазі" попередили українців

12:45

Подробиці вбивства підлітка у фунікулері: в "Говорить вся країна" покажуть повне відео з камер та розкриють невідомі деталіВідео

12:45

Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

12:42

Чорні джинси не будуть "линяти": жінка поділилась геніальним способом прання

12:35

Як зрозуміти, що потрібно міняти гальма: поради, без яких не обійтися водіям

12:03

Мило і по-домашньому: Галкін засвітив Пугачову в халатику відразу після душу

12:00

Заборона Telegram в Україні. Чи повторить месенджер долю ВКонтакте

11:50

Острів Нестрига під контролем ЗСУ: коли армія України звільнить Херсонщину

Реклама
11:48

"Від'їхала кукухою": молодуха старого Петросяна визвірилася на фанатів

11:35

В Україні з 1 травня серйозно змінять ПДР: що стане інакше

11:35

Рятувального кола в $61 млрд замало: скільки Києву потрібно грошей для ведення війни

11:20

Церковне свято 30 квітня: що не можна робити у Страсний вівторок

11:14

Як відбілити ковдри і подушки без прання: жовті плями зникнуть на очах

11:01

"Ходила з діркою на підошві": Тіна Кароль розповіла, як починала кар'єру

10:48

Китайський гороскоп на завтра 30 квітня: Змії - стрес, Собакам - доленосний момент

10:22

Гороскоп Таро на травень 2024: Овнам - нова справа, Тельцям - успіх, Близнюкам - прибутокВідео

10:12

Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

10:12

Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

09:59

"В її голові ненависть": путініст Кіркоров висловився про Пугачову і налетів на Галкіна

09:58

Як правильно провести Чистий четвер 2024: що можна і категорично заборонено робити

09:30

Виїзд чоловіків за кордон у травні: хто має право і за яким законом

09:03

Майбутні компенсації Україні: дві глобальні тенденціїПогляд

08:44

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

08:43

Гороскоп на завтра 30 квітня: Скорпіонам - неймовірна удача, Левам - вигорання

08:36

Окупанти прорвалися у два села на Донбасі: де доведеться зупиняти ворога

08:33

Українцям за кордоном пенсії даватимуть інакше: кого це зачепить

07:46

РФ не збирається закінчувати війну в Україні: Пєсков зізнався, на що сподівається Путін

06:55

Від чого нас врятував останній МайданПогляд

Реклама
06:50

ЗСУ відійшли з позицій на Донбасі: в ISW сказали, чи сприяє це просуванню РФ

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти слова

04:10

Рішення є: ЗСУ можуть бити західною зброєю по РФ - майор розкрив сценарій

03:33

Під загрозою 5 областей: генерал ЗСУ назвав нову ціль Путіна на Сході

02:45

Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

02:00

Колишня дружина Потапа публічно потролила Настю Каменських

01:40

Головоломка, що "підриває" мозок: потрібно знайти дорогу, яка не схожа на дві іншіВідео

01:28

ЗСУ неочікувано застосували проти "Шахедів" тренувальний Як-52: усі подробиці

28 квітня, неділя
23:05

Країна-союзник РФ продала США 81 літак, їх можуть передати Україні - ЗМІ

22:24

Був натяк Буданова: розкрито несподівані терміни й напрямок контрудару ЗСУ

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти