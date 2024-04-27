У партнерів є 7 систем Patriot, але нема рішучості: Зеленський зробив важливу заяву

У партнерів є можливість надати необхідну кількість систем ППО, треба не втрачати час, щоб дати Росії "сигнал рішучості", заявив президент України.

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Зеленський закликав партнерів негайно надати Україні Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, однак бракує політичної рішучості, аби передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "Петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "Петріоти" є в партнерів", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що російські окупанти бачать, що партнери не демонструють такої ж рішучості в боротьбі з терором у Європі, як на Близькому Сході. Президент України закликав партнерів не втрачати час і надати необхідну кількість систем Patriot для захисту України.

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"Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості. Також я хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій... Кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії – усіх партнерів", - зазначив глава держави.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Ракетна атака по Україні 27 квітня - що відомо

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 квітня, російські окупанти здійснили масований ракетний удар по чотирьох областях України. Внаслідок цього обстрілу є постраждалі та руйнування. Удар завдали крилатими ракетами, балістичними ракетами та ракетами "Кинджал".

Росіяни випустили по Україні 34 ракети, з яких вдалося збити лише частину. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для ефективнішого захисту своїх населених пунктів від російських атак та для просування вперед на фронті, Україна терміново потребує трьох видів озброєння.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що одна з російських ракет, випущених вночі 27 квітня, впала на території України всього за 15 кілометрів від польського кордону.

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