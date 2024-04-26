Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot, але відмовилася передати сам ЗРК

Міноборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки.

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Іспанія надасть Україні партію ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/GeneralStaff.ua

Іспанія передасть Україні ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot американського виробництва.

Як пише іспанське видання El Pais, рішення про передачу невеликої кількості ракет було ухвалено після відмови Міністерства оборони Іспанії передати ЗСУ батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

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Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в місті Адана (Туреччина), а дві інші - на базі морської піхоти (Валенсія), і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot.

Видання зазначає, що це буде дуже обмежена кількість ракет, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць.

ЗРК Patriot - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Поставки ЗРК Patriot в Україну - останні новини

Греція не збирається постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За його словами, інші партнери України просили Грецію про додаткові системи ППО для ЗСУ, і сказав, що Афіни у відповідь "пояснили, чому не можуть цього зробити".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни-члени НАТО можуть надати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, у яких вони є, але вони не хочуть передавати їх Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ведуться переговори щодо надання Україні додаткових систем Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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