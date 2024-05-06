Буде чим відбивати атаки Росії: Україна поповнила запаси ракет до Patriot

В України тривалий час спостерігався дефіцит снарядів до цих ЗРК.

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Patriot захищає українське небо від ракет РФ / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, facebook/Rustem Umerov

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot, повідомила міністр оборони країни Маргарет Роблес у понеділок, 6 травня.

У коментарі ЗМІ Роблес підкреслила, що цю зброю Іспанія передає Україні для відбиття терористичних ракетних атак Росії.

"Комплекс ракет до Patriot уже прибув в Україну. Вони (ракети, - Главред) прибули минулого тижня. Ми, очевидно, працюємо в координації з нашими союзниками з цього питання, тому що розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя", - сказала міністр. відео дня

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Допомога США та інших країн - Україна потребує Patriot

Попри нещодавнє схвалення США законопроєкту про нову допомогу Україні на 61 млрд доларів, у ЗСУ все ще критично бракує озброєння, щоб вести активну оборону. Цим скористалася Росія - за останній тиждень окупанти захопили близько 6 сіл на Сході України.

Існує очевидна потреба й у прикритті тилових міст. Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Заходу з проханням терміново поставити додаткові ЗРК Patriot, яких у партнерів, за підрахунками Банкової, є 7 одиниць.

Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.

Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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