Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії. Лідери двох країн обговорять взаємодію у сфері безпеки, розвиток авіаційної та інші оборонні коаліції, а також посилення української ППО.
"Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найважчий момент і чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана президента Румунії Клауса Йоханніса - у нас великий спектр тем для переговорів", - написав глава держави в Telegram.
Зеленський зазначив, що Україна вдячна Румунії за масштабну допомогу і "за максимально конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим країнам разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої".
"Ми вже налагодили співпрацю, що підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити. Говоритимемо сьогодні про подальшу взаємодію у сфері безпеки, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, спільну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Цей візит принесе користь обом нашим народам", - зазначив президент.
Як повідомляв Главред, 22 вересня президент України Володимир Зеленський і перша леді після прибули до Канади. В Оттаві їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Раніше президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.
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