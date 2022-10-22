Російська Федерація припинить існування, а Чечня візьме курс на незалежність – Пономарьов

Росія загалом збереже свою територіальну цілісність, але деякі землі може втратити – Ілля Пономарьов / Колаж УНІАН, Главред

Російська Федерація як політичне утворення припинить своє існування. Територіальна цілісність країни збережеться, але, ймовірно, без Чечні, або навіть без Якутії. На місці РФ з'явиться республіка Росія вже з іншою структурою влади. Кожна з національних територій вирішуватиме, чи хоче вона йти далі з Москвою. Про це заявив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

У чаті на Главреді він розповів про те, що Росія, в основному, збережеться в своїх територіальних кордонах, але вже без Чечні, яка кинеться до побудови своєї незалежної держави. Відколотися може і Якутія.

"Переважно вона збережеться в нинішніх кордонах, але окремі регіони можуть відколотися. Імовірність того, що відпаде Чечня, дуже висока. Причому незалежно від того, буде там Кадиров або інші сили (Ахмед Закаєв і т.д.), оскільки хто б там не прийшов до влади, він, швидше за все, візьме курс на незалежність.

Є ще регіони, в яких це досить ймовірно, але не гарантовано. Наприклад, Якутія.

Але для 80% населення Російської Федерації, швидше за все, це не зміниться", - вважає політик.

На думку російського опозиціонера, Російської Федерації, як політичного утворення, більше не існуватиме. На її місці з'явиться республіка Росія, яку побудують за демократичним принципом. Національні території самі вирішать, чи хочуть вони разом будувати майбутнє з Москвою.

"Водночас я думаю, що Російська Федерація як держава припинить існування. Ми будемо говорити про створення нової російської республіки на уламках цього самодержавства, яка буде побудована за іншим принципом – не зверху вниз, а знизу вгору, і, відповідно, кожна з національних територій, кожен із народів буде приймати для себе принципове рішення, чи хоче він йти разом або не хоче", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше заявляв, що Росія завершить свою агресію проти української держави після того, як Володимира Путіна усунуть від влади. Згідно з прогнозом Рєзнікова, на державу-агресорку РФ за 5 років очікує розпад і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі вже готуються до того, що правління Путіна Росією буде завершено. Можуть оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення ним виконання своїх обов'язків. Тоді влада може опинитися у Радбезу РФ.

На думку Піонтковського, Путіна може усунути від влади його найближчий соратник - бізнесмен Юрій Ковальчук. Можливо, такий план вже розроблено. Ковальчук міг дійти до висновку, згідно з яким війна проти України програна, і зробити ставку на утримання влади в Росії і збереження власності.

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