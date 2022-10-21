"Цар - дурень": Пономарьов розповів, як мобілізація поховає режим Путіна

Ілля Пономарьов розповів, як мобілізація поховає режим Путіна / скріншот YouTube

Рішенням оголосити мобілізацію в Росії Володимир Путін підписав собі вирок, але все відбудеться не так швидко, як би цього хотілося.

Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років під час чату з читачами Главреда зазначив, що це рішення поховає режим Путіна.

"Просто політичний чи історичний процес не може відбутися за ніч, так не буває. Будь-який соціальний процес в суспільстві займає час. До людей має дійти, кожному по голові ця мобілізація повинна настукати кийком особисто, повинні з'явитися друзі, знайомі, родичі, які під це потрапили", - пояснив Пономарьов.

Він нагадав, що одномоментний стрибок було видно по соціології, за показником тривожності: до мобілізації відчуття тривоги було у 20%, а після – у 72%, і це сталося в прямому сенсі слова за ніч.

"Однак від моменту, коли стало тривожно і страшно, до моменту, коли людина робить висновки, має пройти час. Згадайте старий радянський фільм "Про бідного гусара замовте слово", де одні папуги говорили "цар – дурень", а інші – "геть самодержавство". Щоб прийти від "цар – дурень" до "геть самодержавство", має пройти якийсь час, і воно прискорено проходить зараз",-пояснив російський опозиційний політик.

Мобілізація в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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