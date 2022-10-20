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Пономарьов розповів, скільки в армії РФ залишилось ракет

20 жовтня 2022, 17:47

Росія вже не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а тому в хід пішли радянські С-300.

Пономарьов розповів, скільки в армії РФ залишилось ракет
Пономарьов розповів, скільки у РФ залишилось ракет / Фото topcor.ru

За майже дев’ять місяців повномасштабної війни російські війська випустили тисячі ракет по Україні. Це призвело до того, що кількість ракет в окупаційної армії зменшилася до критичного рівня. В хід уже навіть пішли радянські зенітно-ракетні системи С-300.

Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Ми це добре бачимо на полі бою: російська армія починає застосовувати ракети від С-300, тобто зенітні ракети, які взагалі не пристосовані для виконання завдань, заради яких їх використовують. Це наочно ілюструє, що ракет залишилося мало", - сказав Пономарьов.

За його словами, весь військово-промисловий комплекс Росії перебуває у розваленому стані, а тому РФ не може виробляти в достатній кількості нові ракети.

"Наскільки я розумію, "Іскандерів" у Росії трохи більші запаси, а от що стосується ракет типу "Калібр", то вона вже "під'їдає" всі старі радянські запаси, і їх виробництво дуже і дуже обмежене – весь військово-промисловий комплекс Росії розвалений", - заявив ексдепутат Держдуми.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Пономарьов заявив, що російський диктатор Володимир Путін може дати наказ бити ракетами не лише по українських теплоелектростанціях. Крім ТЕС, окупанти можуть атакувати мости, лінії зв’язку та енергетичні лінії. Такі об’єкти можуть стати наступними цілями для атаки російських загарбників. Водночас Пономарьов наголосив, що росіяни не зможуть влучити по багатьох об’єктах, адже їхня "високоточна зброя" не така уже й високоточна.

Також Пономарьов повідомляв, що Росія здатна вести затяжну війну проти України до тих пір, поки влада цієї країни ставиться до своїх людей як до гарматного м'яса. На його думку, підхід Росії до загарбницьких війн не змінюється протягом поколінь. І зводиться до старої ідеї - "Баби ще народять".

Більше новин про плани Кремля:

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