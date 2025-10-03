Рус
Місяць до катастрофи: Кошарна про найгірший сценарій для Запорізької АЕС

Олексій Тесля
3 жовтня 2025, 12:51
Заяви про нібито катастрофу і відмову генераторів на ЗАЕС є панічними, вважає Ольга Кошарна.
Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати ЗАЕС
РФ влаштувала ядерний шантаж на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

Важливе із заяв Кошарної:

  • Не можна допустити, щоб Росія змогла підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми
  • До важкої аварії станція може протриматися без генераторів понад 30 діб

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію, що склалася навколо захопленої РФ Запорізької атомної електростанції.

"Зараз радіаційної загрози на ЗАЕС немає - блоки перебувають у холодній зупинці", - підкреслила вона в коментарі Главреду.

При цьому експерт скептично оцінила публікації західних ЗМІ про ймовірність повторення на ЗАЕС "сценарію Фукусіми".

"На ЗАЕС є 20 резервних дизель-генераторів. Щоб охолоджувати шість блоків і шість басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива, зараз працюють вісім генераторів, дев'ять перебувають у режимі очікування, три - на профілактичному ремонті. Крім того, є мобільні дизель-генератори, а дизельне паливо забезпечено приблизно на 10 діб", - пояснила вона.

На її переконання, заяви про нібито катастрофу і відмову генераторів є панічними, а головне завдання полягає в тому, щоб стабільно забезпечувати інфраструктуру і логістику.

"Наше завдання - жодним чином не допустити, щоб Росія змогла підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. Уся ця інформаційна кампанія, включно з матеріалами в медіа, спрямована на те, щоб чинити тиск через МАГАТЕ на українську владу. Але потрібно зберігати спокій - небезпеки поки що немає. Навіть якщо всі 20 генераторів відмовлять одночасно - що за теорією ймовірності неможливо, - до важкої аварії станція може протриматися понад 30 діб", - додала Кошарна.

Загроза для українських АЕС: що говорять у МАГАТЕ

Фахівці МАГАТЕ продовжують роботу на низці українських атомних електростанцій. Як зазначається в новому звіті агентства, останніми тижнями рівень загроз у районах цих об'єктів значно зріс.

За даними МАГАТЕ, поблизу Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС спостерігається збільшення військової активності. При цьому найбільш вразливою залишається Запорізька атомна станція.

Раніше повідомлялося про те, що РФ влаштувала терор на ЗАЕС. 13 працівників Запорізької АЕС залишаються в окупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через дії країни-агресора Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебувала без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник вибухнув неподалік Южно-Української атомної електростанції після збиття. Це сталося приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

Про персону: Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

23:39

Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

23:37

"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

23:14

"Куп'янськ на межі": експерт дав невтішний прогноз розвитку ситуації

