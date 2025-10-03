Можлива радіаційна аварія: Міненерго прокоментувало ситуацію на ЗАЕС

Київ готовий відремонтувати резервну лінію, але вимагає гарантій безпеки для українських фахівців від МАГАТЕ та західних партнерів.

https://glavred.net/ukraine/vozmozhna-radiacionnaya-avariya-minenergo-prokommentirovalo-situaciyu-na-zaes-10703549.html Посилання скопійоване

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

ЗАЕС не витримає роботи лише на генераторах

Україна готова ремонтувати лінію живлення ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває у критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати лише на генераторах. Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук.

"Генератори і станція не розраховані на таке. Вони ніколи не працювали в такому режимі так довго. Є інформація, що днями росіяни вже ремонтували один із генераторів, який вийшов із ладу", — наголосила вона. відео дня

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

За її словами, Україна не має повних і достовірних відомостей щодо того, скільки саме часу обладнання здатне витримувати поточне навантаження та наскільки воно надійне. Ситуацію ускладнює постійний знос техніки, відсутність можливості проводити планові ремонти та технічне обслуговування.

Такі фактори підвищують ризик виходу генераторів з ладу. Це може призвести до зупинки системи охолодження ядерного палива, відключення важливих механізмів безпеки й, у гіршому випадку, до радіаційної або ядерної катастрофи.

Юхимчук нагадала, що за дорученням президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики разом із МЗС ведуть переговори з міжнародними партнерами, аби привернути максимальну увагу до ситуації на ЗАЕС.

Україна звертається до МАГАТЕ та західних союзників із проханням допомогти створити умови для проведення термінового ремонту резервної лінії електропостачання. Київ готовий узятися за роботи, але лише за умови гарантій безпеки для українських фахівців, підсумувала заступниця міністра.

Який найгірший сценарій для Запорізької АЕС - думка експерта

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна заспокоїла українців, що заяви про нібито катастрофу чи відмову генераторів є панічними. Головне завдання наразі полягає в тому, щоб стабільно підтримувати роботу інфраструктури та логістики.

"Наше завдання - жодним чином не допустити, щоб Росія змогла підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. Уся ця інформаційна кампанія, включно з матеріалами в медіа, спрямована на те, щоб чинити тиск через МАГАТЕ на українську владу. Але потрібно зберігати спокій - небезпеки поки що немає. Навіть якщо всі 20 генераторів відмовлять одночасно - що за теорією ймовірності неможливо, - до важкої аварії станція може протриматися понад 30 діб", - підкреслила вона в коментарі Главреду.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії співпрацює з обома сторонами війни в Україні. Мета цієї взаємодії - якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС, яка наразі контролюється російськими окупаційними силами.

Водночас МАГАТЕ визнає, що ситуація на сьогодні є особливо тривожною, адже настільки довгої перерви у постачанні електроенергії на Запорізькій АЕС ще не було.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін пригрозив завдати ударів по українських атомних електростанціях. Ця заява була зроблена під час його виступу на засіданні клубу "Валдай".

Експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна висловила думку, що технічно Росія має можливість підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред