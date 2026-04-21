Росіяни висміяли Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на Луганщині

Від попередньої брехні про нібито захоплення всієї області минуло лише кілька тижнів.

Брехня Герасимова про ситуацію на фронті набридла навіть росіянам

Герасимов вкотре заявив про захоплення Луганщини

Росіяни сміються з брехні воєначальника

Начальника Генерального штабу країни-агресорки Росії Валерія Герасимова вже неодноразово ловили на брехні. Але він не припиняє поширювати неправдиву інформацію про нібито успіхи російської армії на фронті в Україні.

Як повідомляє Міноборони РФ, сьогодні, 21 квітня, під час виступу на пункті управління угрупування армії Росії він заявив про нібито повну окупацію Луганської області.

"Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1 700 кв. км території. Повністю завершено звільнення Луганської Народної Республіки", - сказав він.

Однак Герасимов бреше вже настільки часто, що йому перестали вірити навіть росіяни та колаборанти. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко у Telegram, зрадник України Олег Царьов висміяв заяву Герасимова про окупацію усієї Луганщини.

Він риторично запитав, чи армія РФ "звільняє" Луганську область вже вчетверте. Подібні думки у соцмережах висловлюють і росіяни, які обурюються, що Герасимов розповідає про захоплення області вже не вперше.

Зауважимо, що попередню заяву про "повний контроль над Луганською областю" Міноборони РФ оприлюднило менш ніж місяць тому - на початку квітня поточного року.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Андрія Коваленка, російські окупанти намагаються посилювати штурми у Сумській області. У прикордонні є зона інфільтрації ворога.

Раніше повідомлялося, що армія РФ практично повністю окупувала Мирноград у Донецькій області та розгорнула там свою артилерію й інфраструктуру для операторів дронів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на північній околиці міста.

Напередодні стало відомо, що Росія активізувала атаки вздовж усієї лінії фронту, однак такі дії навряд чи матимуть помітний вплив на загальний перебіг весняно-літнього наступу 2026 року.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

