ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

Марія Николишин
21 березня 2026, 10:50оновлено 21 березня, 11:26
Аналітики кажуть, що росіяни вже критикують керівництво російської армії.
Росіяни звинувачують Герасимова у провалах на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap, kremlin.ru

Ключові тези:

  • ЗСУ майже повністю вибили окупантів із Куп'янська
  • Перебільшення успіхів армії РФ призвело до серйозних проблем на фронті
  • Це також зробило російські війська вразливими до українських контратак

Українські військові практично повністю вибили окупантів із Куп'янська. Тепер росіяни звинувачують командування у фальшивих звітах, які призвели до провалів на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що російські військові блогери заявляють, що українські сили майже повністю витіснили російські війська з Куп'янська та продовжують зачистку північної частини міста. За їхніми словами, бої тривали, зокрема, в районі Центральної міської лікарні, де було ліквідовано залишки російських підрозділів.

Один із блогерів та колишній інструктор підрозділу Storm-Z розкритикував керівництво російської армії, зокрема начальника Генштабу Валерія Герасимова. Він заявив, що ще 20 листопада 2025 року було безпідставно оголошено про нібито захоплення Куп'янська, що не відповідало дійсності.

На його думку, систематичне перебільшення успіхів російських військ призвело до серйозних проблем на фронті. Зокрема, такі заяви завадили ефективному маневруванню розвідувальних і ударних підрозділів, а також унеможливили своєчасний перехід до оборони.

Крім того, дезінформація про нібито стримування основних сил України на Покровському напрямку та "захоплення" Куп'янська відвернула увагу від реальної ситуації. Це, як стверджують російські джерела, зробило російські війська вразливими до українських контратак ще у листопаді 2025 року.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупаційні війська РФ значно посилили тиск на Сході України, намагаючись реалізувати новий план захоплення стратегічних центрів регіону. Російське командування визначило конкретні дедлайни для прориву оборони на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Також відомо, що українські розвідники проводять зачистку на Запорізькому напрямку. В одному з населених пунктів ліквідовано окупантів, а решту взято в полон.

Водночас оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Покровськ майже повністю захоплений. Але місто виконало своє завдання щодо гальмування та виснаження російських військ.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
11:43Україна
