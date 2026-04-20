'Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

Російські окупанти намагаються посилити штурмові дії, у регіоні є зона інфільтрації ворога.

РФ штурмує позиції в Сумській області

Російські окупанти намагаються посилювати штурми у Сумській області. У прикордонні є зона інфільтрації ворога. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

На прикордонні продовжуються складні бої. Водночас Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу можливості збільшити присутність у регіоні. У росіян значні втрати.

"На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає", - йдеться у повідомленні.

Угруповання військ "Курськ" офіційно повідомляє, що нині на Сумщині ситуація залишається контрольованою та стабільною. Поки з боку росіян нема дій, які можна було б називати спробами взяти Суми у "напівоточення".

"Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ "Курськ", вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів. Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголошують, неперевірені чутки сприяють дестабілізації та виникненню паніки.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

