РФ втретє 'захопила' Луганську область: в ISW розкрили реальний стан справ

Аналітики ISW викрили масштабну інформаційну спецоперацію Кремля.

Москва перебільшує успіхи на фронті

Головне:

Заяви РФ про повний контроль Луганщини неправдиві

ЗСУ утримують Надію та Новоєгорівку

Російські війська контролюють 99,84% області

Російські заяви про повний контроль над Луганською областю перебільшені. ЗСУ утримують позиції у населених пунктах Надія та Новоєгорівка на Луганщині. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії втретє за час повномасштабного вторгнення заявило про повний контроль над Луганською областю. 1 квітня відомство окупантів прозвітувало про "остаточне захоплення" регіону. Насправді ж лінія фронту на Луганщині залишається майже незмінною з осені 2022 року.

"ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що станом на 1 квітня російські війська контролюють 99,84% Луганської області, але не захопили Надію та Новоєгорівку (обидві на схід від Борової)", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що Кремль роками "бере" Луганщину. Cпочатку про це звітував Шойгу у 2022-му, потім Пасічник у 2025-му, а згодом і Путін. Нинішні заяви - це спроба видати незначні зміни на фронті за "стрімкий прорив".

Попри заяви Москви, українські сили продовжують утримувати позиції в районах населених пунктів Надія та Новоєгорівка (на схід від Борової).

"Перебільшені заяви Кремля про захоплення Луганської області є частиною ширшої скоординованої інформаційної кампанії, метою якої є створення хибного відчуття терміновості, щоб змусити Україну поступитися неокупованими частинами Донецької області", - наголосили аналітики.

Вимоги РФ

В ISW зауважили, що Росія вимагає виведення українських військ з Донеччини до кінця травня 2026 року. Пєсков та депутати Держдуми РФ публічно заявляють, що Зеленський мав прийняти рішення про відступ "ще вчора".

Водночас російські апетити ростуть. Російські чиновники вже натякають, що наступними вимогами стануть вихід ЗСУ із Запорізької та Херсонської областей, а також здача Одеси, Миколаєва, Дніпра та Харкова.

"Російські заяви про те, що російські війська зможуть легко захопити решту Донецької області, не кажучи вже про масштабне просування для захоплення великих міст в інших областях, далеких від лінії фронту, є абсурдними та не відповідають сучасним реаліям поля бою", - наголосили аналітики.

Аналітики ISW зазначили, що добре укріплені міста Донеччини залишаються неприступними для ворога. Російське командування вже неодноразово зривало власні терміни захоплення Слов’янська та Краматорська.

З початку 2026 року просування окупантів фактично зупинилося. Натомість українські війська демонструють здатність перехоплювати ініціативу та успішно контратакувати.

Чи змогли росіяни просунутись на Луганщині - думка експерта Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Ми-Україна" розповів, що ситуація на Луганському напрямку залишається контрольованою та стабільною, незважаючи на інформаційні заяви російських пропагандистів про нібито стрімке просування. Реальна лінія фронту практично не змінилася, а українські підрозділи продовжують утримувати західну та північну частину регіону. "Росіяни контролюють більшу частину Луганщини, це не секрет, але безумовно. Що вже давно, власне, та роками. Українці отримують невеличкий шматок, і цей невеличкий шматок не скорочується", - заявив Трегубов.

Як повідомляв Главред, 1 квітня Росія втретє оголосила про повне захоплення Луганської області, хоча українські війська досі контролюють частину області. Українська сторона не підтвердила заяви Кремля.

Також у Третій штурмовій бригаді наголосили, що підрозділи утримують останні рубежі на Луганщині. За шість місяців ворог здійснив 144 штурми біля Надії та Новоєгорівки.

Крім цього, експерт Олександр Коваленко зазначає, що українські війська контролюють близько 80 км² Луганської області, утримуючи позиції в районі Надії, Новогорівки та навколишніх лісів. За його оцінкою, російське командування, не маючи реальних успіхів і проваливши весняно-літню кампанію, починає вигадувати перебільшені досягнення.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

