Окупанти проводять штурми по всій лінії фронту: в ISW пояснили, що відбувається

Віталій Кірсанов
20 квітня 2026, 08:44
За останні дві доби російські війська здійснили чотири атаки із застосуванням техніки та моторизованих підрозділів у трьох регіонах.
Окупанти проводять штурми по всій лінії фронту

Коротко:

  • Атаки можуть мати розвідувальний характер
  • Війська РФ намагаються створити враження одночасного наступу на кількох напрямках

Росія в останні дні активізувала атаки вздовж усієї лінії фронту, однак такі дії навряд чи матимуть помітний вплив на загальний перебіг весняно-літнього наступу 2026 року. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, за останні дві доби російські сили провели чотири атаки із застосуванням техніки та моторизованих підрозділів у трьох регіонах. Зокрема, 18 і 19 квітня зафіксовано два механізованих штурми на схід від Часова Яру. Крім того, 18 квітня відбулася моторизована атака в районі Святопетрівки (на північний захід від Гуляйполя), де використовувалися вантажівки "Урал" і щонайменше шість мотоциклів. Ще один штурм взводного рівня відбувся 19 квітня біля Кучерова в Курській області, на південний схід від Глушково.

В ISW зазначають, що жодна з цих атак не привела до істотних тактичних результатів, а три з чотирьох, ймовірно, навіть не просунулися за лінію зіткнення.

Експерти припускають, що подібні дії можуть мати розвідувальний характер — з метою виявлення українських позицій та оборонних рубежів перед можливими більш масштабними наступами. Також не виключається, що йдеться про локальні спроби скористатися тимчасовими тактичними перевагами в окремих районах.

За оцінкою аналітиків, російська сторона може використовувати такі атаки для стримування українських сил на ділянках, які не є пріоритетними, включаючи напрямки в Донецькій області, зокрема район Слов'янська. Однак для досягнення відчутного ефекту знадобилися б значно більші сили та ресурси, задіяні протягом тривалого часу.

В ISW також звертають увагу на те, що російські війська намагаються створити враження одночасного наступу на кількох напрямках. Проте на практиці це призводить до розпорошення ресурсів і не сприяє досягненню ключових цілей. Винятком залишається напрямок на північний захід від Гуляйполя, де, за наявними даними, були задіяні додаткові резерви. Загалом же російські сили продовжують стикатися з труднощами в реалізації завдань свого весняно-літнього наступу.

Як повідомляв Главред, у Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації: противник застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Крім того, у Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

