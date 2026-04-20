Українські військові назвали "недоцільним" утримувати Мирноград – ЗМІ

За даними ЗМІ, подальше утримання позицій на півночі Мирнограда є "недоцільним".

https://glavred.net/front/ukrainskie-voennye-nazvali-necelesoobraznym-uderzhivat-mirnograd-smi-10758101.html Посилання скопійоване

Противник вільно пересувається по Мирнограду

Коротко:

Противник вільно пересувається по Мирнограду

Усі під'їзди до міста знаходяться в зоні ураження

Армія РФ практично повністю окупувала Мирноград у Донецькій області та розгорнула там свою артилерію й інфраструктуру для операторів дронів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на північній околиці міста, але вважають, що військових, які залишаються на околицях міста, потрібно виводити. Таку думку висловили співрозмовники "Української правди" на Покровському напрямку серед військових.

"Противник вільно пересувається містом – і не тільки на півдні, але й у центрі та на півночі. Він розгорнув інфраструктуру для своїх пілотів, які працюють і на північ від Мирнограда, і за ним. У них безліч точок зльоту. Паралельно вони накопичують артилерію", – заявив співрозмовник. відео дня

Також, за його словами, у кількох районах навіть є ознаки наявності командних пунктів, розгорнуто засоби зв'язку, а також РЕБ.

"Ми вже не можемо вести бойові дії проти ворога на півдні Мирнограда", – додав джерело.

За даними, наданими УП, подальше утримання позицій на півночі Мирнограда "недоцільно". Військових, які залишаються на околицях міста, потрібно виводити.

Усі під'їзди до міста знаходяться в зоні ураження. У районі Світлого та Рівного – двох сіл між Покровськом і Мирноградом – вже давно сформувався "мішок".

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, у Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації: противник застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Крім того, у Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалася головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред