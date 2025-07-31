Він просто демонструє слабкість: держсекретар США висміяв ядерні фантазії Медведєва

Марко Рубіо відкидає ядерні погрози Медведєва як нереальні та безпідставні у сучасних умовах.

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Рубіо підкреслює, що ймовірність ядерного конфлікту між США і Росією практично виключена / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Рубіо розкритикував ядерні погрози Медведєва як безглузді

США не вірять у здатність Росії вести повномасштабну війну

Ядерна війна між РФ і США, за словами Рубіо, малоймовірна

Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на погрози ядерною війною з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За його словами, подібні заяви не мають реальної ваги, адже Росія не змогла би протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати, передає Fox News.

Реакція Марко Рубіо на ядерні погрози Медведєва

Рубіо підкреслив, що ядерна війна між США та Росією – це "незбагненна річ", і вона навряд чи колись станеться.

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"Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко", – заявив він.

Ризики ескалації

За словами держсекретаря, у США не бояться повномасштабної війни з Росією, більше турбують випадкові сутички чи помилки, які теоретично можуть призвести до ескалації з використанням ядерної зброї. Проте, Рубіо переконаний, що росіяни не наважаться піти на такі кроки.

"Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже незмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою. Тож ви б хвилювалися з цього приводу. Але нам навіть не варто про це думати, бо це не є правдоподібним або, чесно кажучи, неможливим для жодної зі сторін", – резюмував Марко Рубіо.

Оцінка військового експерта Олега Жданова

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає малоймовірним, що російський диктатор застосує ядерну зброю проти України. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що "скриньку Пандори навряд чи хтось ризикне відкрити".

"Путін хоче завоювати Україну, а не отримати у своє розпорядження ядерний смітник", — додав Жданов.

Експерт також наголосив, що Європа не готова миритися з наслідками такого кроку, адже радіоактивна хмара може накрити не лише захід, а й саму Москву.

Трамп поставив Путіну ультиматум - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він попередив Кремль, що Вашингтон може не чекати обіцяних 50 днів для введення жорстких санкцій проти Росії та її економічних партнерів.

А вже 28 липня Дональд Трамп заявив, що скорочує свій 50-денний ультиматум Володимиру Путіну про припинення війни, оскільки "вже знає відповідь". Він висловив розчарування діями Путіна, зокрема ракетними ударами РФ по українських містах, і встановив новий термін - 10-12 днів від 28 липня.

Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Трампа, який запропонував залишити Путіну 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. Медведєв пригрозив Сполученим Штатам війною.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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