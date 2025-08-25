В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через 'колосальні загрози' - ЗМІ

Глава "Росатома" заявив про необхідність модернізації ядерного потенціалу РФ.

Росія заговорила про модернізацію ядерного щита / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ прагне оновити ядерні можливості на тлі "колосальних загроз" із боку Заходу

Ключовою гарантією суверенітету РФ є "ядерний щит"

"Ядерний щит" має бути вдосконалений у найближчі роки

Росія нібито стикається з "колосальними загрозами" з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу. Таку заяву зробив генеральний директор російської державної корпорації "Росатом" Олексій Ліхачов, пише Fox News.

Ліхачов зазначив, що нинішня геополітична ситуація є "часом колосальних загроз для існування" Росії. На його думку, ключова гарантія суверенітету РФ - це "ядерний щит, який також є мечем".

Також Ліхачов заявив, що російська влада усвідомлює, що "ядерний щит має бути лише вдосконалений у найближчі роки". Водночас директор "Росатома" не уточнив, які саме оновлення планується внести до ядерної програми "Щит".

У Fox News зауважили, що нині Росія та США контролюють близько 90% світового ядерного арсеналу. Москва зберігає майже 4400 ядерних боєголовок, з яких понад 1500 стратегічно розгорнуті, тоді як США мають понад 3700 боєголовок, 1400 з яких розгорнуті, повідомляє Асоціація контролю над озброєннями.

Водночас термін дії останнього двостороннього договору зі США щодо контролю над ядерною зброєю "Новий старт" наближається до завершення. Володимир Путін пояснив вихід із договору тим, що США нібито розробляють нові види ядерних боєприпасів, що підриває баланс домовленостей.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Чи застосує РФ ядерну зброю

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї проти України. За його словами, "скриньку Пандори навряд чи хтось ризикне відкрити". Жданов пояснив, що Путін прагне завоювати Україну, а не створювати радіоактивний хаос, який може загрожувати навіть Москві.

"Російські пропагандисти малюють картину, що ядерна хмара в разі удару піде на Європу, але вона може піти і на Москву. Якщо ти хочеш щось завоювати, ти це псувати не будеш - товар треба берегти", - cказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Ядерні погрози РФ - новини за темою

Нагадаємо, Росія готується до нового випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною боєголовкою та реакторним двигуном. Ракета перебуває у розробці з 2017 року і стартує з ракети-носія, після чого активується ядерний реактор.

Також нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-який ультиматум від президента США наближає світ до війни та пригрозив застосуванням радянської автоматичної системи ядерного удару

"Периметр". У відповідь Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни, підкресливши, що слова мають велике значення і можуть спричинити ненавмисні наслідки.

Як повідомляв Главред, заяви Дмитра Медведєва щодо США є прикладом ядерного шантажу з боку Кремля. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що риторика Медведєва та спільні виступи Путіна й Лукашенка використовуються як інформаційна тактика "рефлексивного контролю" для тиску на Захід і створення паніки

