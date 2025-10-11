Полетіли ракети, прогриміли вибухи і зникло світло: у РФ потужні удари по енергетиці

Потужні вибухи прогриміли в районі бєлгородської ТЕЦ "Луч".

У Бєлгороді зникло світло після прильотів / Колаж: Главред, фото: Telegram

У російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Одразу після цього місто занурилося в блекаут. Росіяни почали скаржитися на проблеми зі світлом. Відео вже розлетілося в Мережі.

Вибухи прогриміли після 19:00. На тлі звучали сигнали повітряної тривоги.

Дивіться відео з вибухами в Бєлгороді:

У Бєлгороді прогриміли вибухи / фото: скріншот

Місцеві ЗМІ пишуть, що ракета влупила по ТЕЦ "Луч". Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що був удар по ТЕЦ у Бєлгороді.

"У Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через Путіна. В Бєлгороді темно. Через Путіна зникло світло", - написав Коваленко.

Напередодні губернатор області попереджав росіян про те, що для всієї території регіону існувала ракетна небезпека. Після обстрілу він почав стверджувати, що російська ППО нібито збила ракету.

"Унаслідок падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття - пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. У комерційному об'єкті вибито вікна, посічено покрівлю і фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврове Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю", - написав він.

Пізніше він додав, що в Бєлгороді через наслідки обстрілу ввели віялові відключення світла.

Чи можливий блекаут у Москві - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що блекауту в Москві можна досягти.

Він зазначив, що це не може бути швидким ефектом - треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки.

"Москва завжди мала і має більш серйозний захист - як з точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і за належного підходу блекауту в Москві можна досягти", - підкреслив експерт.

Удари по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія змінила тактику ударів по Україні - тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру і намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що країна-агресор Росія почала атакувати інфраструктуру атомної енергетики України. Напередодні під потужним ударом була Чернігівська область.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що російські окупанти готують нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, кількість ворожих ударів зростатиме з 10 жовтня.

